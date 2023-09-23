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參議員涉貪遭訴／梅南德茲有壓力表現更好 不放棄參議員4連霸

記者顏伶如／綜合報導
參議員梅南德茲遭到聯邦大陪審團起訴，但他仍宣稱要尋求第四度連任。(美聯社)
參議員梅南德茲遭到聯邦大陪審團起訴，但他仍宣稱要尋求第四度連任。(美聯社)

民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)遭到聯邦大陪審團貪汙起訴，他不僅嚴詞拒絕該州同黨籍的州長要他立即辭職的要求，也無跡象顯示起訴案會讓他打消明年爭取任期「四連霸」的計畫；前任助理形容，梅南德茲面臨壓力時表現最佳。

紐約時報22日報導，身為古巴移民後裔的梅南德茲堪稱政治倖存者(political survivor)，在新州聯合市(Union City)崛起，當地政治圈以殘酷、不留情面為特色。

梅南德茲與結婚三年的第二任妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)目前住在柏根郡(Bergen County)，娜汀‧梅南德茲同樣遭到貪汙起訴。

梅南德茲遭到起訴，同為民主黨的新澤西州州長墨菲已公開要求他立即辭職，但梅南德茲仍...
梅南德茲遭到起訴，同為民主黨的新澤西州州長墨菲已公開要求他立即辭職，但梅南德茲仍宣稱會競選連任。圖為他的國會辦公室。（歐新社）

前任助理形容，梅南德茲面臨壓力時表現最佳。梅南德茲從政生涯一路走來，歷經承受壓力的諸多考驗。

年輕時期的梅南德斯，身穿防彈背心前往聯邦法院作證，指控昔日政治啟蒙導師、當時的聯合市市長穆斯托(William V. Musto)。穆斯托涉嫌收受為學區興建學校的承包商數十萬元回扣，後來遭到定罪。

梅南德斯2018年尋求連任時，在黨內初選面對毫無知名度的麗莎‧麥克米克(Lisa McCormick)挑戰，競爭激烈。梅南德斯後來在初選勝出，大選當中也擊敗共和黨對手。

紐約時報報導，56歲的娜汀‧梅南德茲與梅南德斯認識後很快便宣布訂婚，一年之後在紐約皇后區舉辦小型婚禮。

根據梅南德斯2020年送交參院的財務申報，娜汀‧梅南德茲持有金條累計價值25萬元。聯邦財務申報紀錄顯示，梅南德斯夫妻最近以40萬元將金條賣出，交易數量大約等同14磅黃金。

紐約時報 新澤西州 古巴

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