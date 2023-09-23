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參議員涉貪遭訴／肉品公司行賄梅南德茲夫婦 奪下埃及獨家代理

編譯廖振堯／綜合22日電
梅南德茲夫婦(右一、右二)與被控行賄的商人烏希貝(左)。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)
梅南德茲夫婦(右一、右二)與被控行賄的商人烏希貝(左)。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)再度陷入收賄風暴，22日公布的39頁起訴書指控他收受數十萬元賄賂以協助埃及獨裁政權；除了梅南德茲，該起訴書也控告他的夫人娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)及三位商人。

紐約時報報導，其中一位涉案的商人是40歲的肉品業者哈納(Wael Hana)，在娜汀與梅南德茲交往前便已認識她，目前在一家清真肉品認證公司「IS EG Halal」任職總經理。哈納2019年春季才開始在新州經營該公司，但他先前從未有該行業經驗，竟然才過一年便成為埃及政府唯一授權清真食品進口的公司。

這項安排無須農業部同意，意味多年來分享此業務的四家美國清真肉類認證公司一夕之間沒了生意。哈納發言人表示，他們贏得合約並非是靠梅南德茲或其他美國官員幫助。

而「IS EG Halal」的辦公室位於新州埃奇沃特(Edgewater)哈德遜河(Hudson River)上，該建築屬於第二位被告、66歲的房地產開發商戴比斯(Fred Daibes)，他移民到美國前在巴勒斯坦難民營生活了10年。

法庭紀錄顯示戴畢斯2018年被控犯下銀行詐欺罪達180萬元，並於去年認罪。但在戴畢斯認罪前，梅南德茲施壓新州聯邦檢察官塞林傑(Philip R. Sellinger)，要求他輕判；甚至在塞林格被提名為檢察官前，就先會面希望他「照看」此案。據報導，娜汀持有價值數十萬元的金條便是來自戴畢斯或哈納。

第三位被告則是哈納的朋友烏希貝(Jose Uribe)，先前是保險經紀人，但因詐欺客戶而被吊銷執照。起訴書指出他向娜汀先後提供一輛賓士(Mercedes-Benz)C-300及另輛豪華轎車，請她向梅南德茲要求與州總檢察長辦公室交涉，幫烏瑞柏在新州面臨刑事起訴的合夥人關說；起訴書稱梅南德茲軟硬兼施一名州檢察官來解決問題。

新州 詐欺 新澤西州

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