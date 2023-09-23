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參議員涉貪遭訴／梅南德茲以「反貪鬥士」從政 穿防彈背心指控當時市長

記者胡玉立／綜合報導
梅南德茲進參院20年以來，曾因貪腐被調查三次。圖為2017年他步出法院所攝。（美聯社）
梅南德茲進參院20年以來，曾因貪腐被調查三次。圖為2017年他步出法院所攝。（美聯社）

新澤西州資深民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez) 從政生涯近50年，他從政伊始即在新州聯合市(Union City)扮演反貪腐鬥士，到2006年進入參院，不到一年即面臨貪腐指控，梅南德茲對貪腐醜聞絕不陌生。22日他遭大陪審團起訴，是他連任三屆參議員近20年第三度遭貪腐調查。

現年69歲的梅南德茲是古巴藍領移民之子，1974年他20歲、法學院尚未畢業，即選上新澤西州聯合市學區委員會成員；後來他挑戰市長職位，還曾穿上防彈背心在腐敗審判中作證指控時任市長、他的政治啟蒙導師兼昔日盟友穆斯托(William Musto) 。1986年，梅南德茲當選市長，至今仍對當地擁有深厚影響力。

之後，梅南德茲進入州議會、贏得州參議會和美國眾院選舉；他當了聯邦眾議員14年，直到2005年民主黨聯邦參議員柯翟(Jon Corzine)當選新澤西州州長，任命梅南德茲接替他進入參院。

但梅南德茲甫入參院，即身陷腐敗指控困擾。2006年，時任聯邦檢察官的克利斯蒂(Chris Christie)索取非營利組織北哈德遜社區行動公司(North Hudson Community Action Corp.)有關紀錄，指該公司在梅南德茲任眾議員時，有九年時間支付約30萬元辦公室租金給梅南德茲，梅南德茲則幫助該非營利組織取得聯邦撥款；但調查最後不了了之。

該調查正式結束後，檢方又開始調查梅南德茲與佛羅里達州富有眼科醫師梅爾根(Salomon Melgen)的關係。檢方關注梅南德茲利用其外交政策影響力，讓梅爾根擁有的一家公司受益；據稱作為交換，梅爾根慷慨提供他政治獻金、多明尼加別墅奢華假期以及私人飛機航班。

審判中，梅南德茲沒有否認提供梅爾根協助，但強調雙方只是友誼往來，不是賄賂。這番辯護最後奏效；2017年11月該案以無效審判結束。

2018年，梅南德茲競選連任，擊敗共和黨對手。這次他遭聯邦大陪審團起訴的貪汙調查，始於2018年，其實就在他前項審判無效之後展開。

新澤西州 參院 參議員

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