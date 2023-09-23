參議員涉貪遭訴／梅南德茲去年訪台 發起「台灣政策法」

身兼聯邦參院外交委員會主席的梅南德茲（左），去年4月曾率團訪問台灣，受到蔡英文總統（右）接見。（路透）

遭起訴的聯邦參議員 梅南德茲（Bob Menendez）不僅是外交委員會主席，還是參院台灣連線的共同主席；他去年訪問台灣，領銜提出引發白宮 關切的台灣政策法案，今年再度提出台灣租稅協定法案。

梅南德茲2006年出任參議員，2013年至2015年還有2021年迄今出任外交委員會主席，十幾年來相當關注台灣議題。

他2011年提出台灣空中軍力現代化法，明定美國政府必須出售至少66架F-16 C/D戰機給台灣；2013年推動通過支持台灣參與國際民航組織的法案，總統歐巴馬簽署成案；2017年加入共和黨籍議員魯比歐（Marco Rubio）領銜的台灣旅行法，鼓勵美台所有層級官員互訪。

此外，梅南德茲和其他友台議員一道，在時任總統川普 2017年訪問中國前夕，聯名致函白宮要求川普公開重申台灣關係法，希望川普表明美方將維持與台北的關係與溝通管道，並鼓勵北京維持與台北的關係與溝通管道。

梅南德茲去年和參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（Lindsey Graham）等人訪問台灣，透露訪團成員全收到中方抗議，但訪團並未退縮，而是堅定守住對台灣的承諾；他當時還說，全世界都在注意台灣，不會允許負面的事情發生在台灣，因為這關乎世界的利益。

在梅南德茲和葛理漢回到美國後，他們提出「台灣政策法案」，梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂；內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求國務院協調更改台駐美代表處名稱等；這部法案兩度延審，引發白宮高度關切。

不過，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）公開表示「部分條文令人擔心」，彭博資訊報導內幕指出，拜登政府憂心這部法案將適得其反，牴觸數十年來美國對台海的戰略模糊政策，白宮遊說民主黨參議員對台灣政策法案踩煞車。

今年，梅南德茲再度提出「台灣租稅協定法案」，授權美台洽簽租稅協定，讓美台勞工與企業得以避免雙重課稅，在梅南德茲主導下，外交委員會7月通過審查，送交院會審議。

梅南德茲暫時卸下外交委員會主席，等待司法審查結果，截至發稿為止，尚不清楚將由誰代理外交委員會主席，以及梅南德茲被起訴是否影響台灣連線共同主席的職務。