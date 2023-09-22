疫情後無證客被逮驅逐無懲罰 回頭「一再闖關」

分析指出，近年無證移民增加的原因之一是，被逮捕的非法入境者雖遭迅速遞解出境，卻未面臨懲罰，被驅逐出境的無證移民可以一而再、再而三在美墨邊境闖關。(Getty Images)

援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令，在新冠疫情爆發後實施三年多，今年5月11日結束時，拜登政府加強邊境非法入境 查緝，偷渡客 人數一度減少，但後來又開始增加；美聯社報導，對照數十年來的非法入境人數，有助於了解目前邊境危機的嚴重性。

從1990年到2006年間，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)大多維持在每年逮捕無證移民100萬人次，2000年高峰時期為160萬人次。後來人數開始下降，2010年至2020年，邊境巡邏隊每年逮捕不到50萬人次，唯一例外是2019年的85萬9501人次。

2022會計年度裡，邊境巡邏隊逮捕的偷渡客有220萬人次。截至本月的2023會計年度則有160萬人次，雖比2022年低，但與數十年來紀錄相比，人數還是很可觀。

專家指出，防疫遣返令推出後，被逮捕的非法入境者迅速被遞解出境，但未面臨懲罰，被驅逐出境的無證移民可以一而再、再而三在美墨邊境闖關，使得非法入境人次隨之上升。

智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)美國移民政策副主任葛拉特(Julia Gelatt)表示，現在出現的偷渡潮與以往有著重大差別。

1990年代末到2000年初，偷渡入境者大多是單身成年人。帶著孩子全家出動的無證移民家庭 如今愈來愈常見，需求與過去不同。單身成年人踏上偷渡之旅，在友人家裡睡沙發或許沒問題，但攜家帶眷的移民則要為孩子打點環境較好的落腳處，較需要政府服務的保護。無證移民孩童則有上學的需求。

通訊方式也比往年進步，現在移民可以透過社群媒體方便地分享訊息，透露哪些地點能去，可以取得哪些服務。

葛拉特指出，許多無證客入境後並不會躲避美國政府查緝。某些移民獲得人道主義假釋，或者收到通知前往移民法院出庭，現在的無證客會主動尋求協助。