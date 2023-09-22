2020年人口普查：華裔520萬人 美國最大亞裔群體

人口普查數據顯示，美國有華裔逾520萬人，在亞裔中人口最多。圖為紐約華人今年2月在曼哈頓華埠慶祝農曆新年。(路透)

人口普查 局21日公布迄今最詳細的2020年人口普查種族和族裔數據顯示，華裔 和印度裔是美國前兩大亞裔 群體；其中，逾520萬人被認定為華裔，是純亞裔或亞裔與其他群體混合的最大受訪者群體；緊隨華裔之後的是印度裔470萬人；菲律賓裔440萬人，越南裔220萬人。成長最快的亞裔群體是尼泊爾裔，從2010年近5萬2000人增至2020年近20萬6000人。

加州是美國最常見的六種亞裔群體占比最大的定居地；華裔定居比率第二高的地區是紐約州；印度裔定居比率第二高的地區是德州。

人口普查決定政治權力、年度聯邦2兆8000億元資金分配，也讓人們有機會藉由十年一次的普查數據，了解美國人口結構的變化。人口普查局21日提供了約1550個種族、族裔和部落群體統計數據，詳細程度前所未見。2020年人口普查數據延後三年才公布，主要受新冠疫情影響及實施保護參與者機密新作法。

加州華裔民主黨聯邦眾議員、國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)表示，「亞太裔社區非常多元化，我們知道，將我們的群體集中在一起可能產生有害影響，因為它掩蓋了某些種族或族裔群體的差異，包括薪資、健康狀況或教育程度的差距」。

與此同時，儘管2020年人口普查並未單獨列出中東和北非地區類別，但在鼓勵受訪者填寫自己背景的前提下，有350萬人首次表明他們來自中東或北非居民。

在這項結果公布之際，拜登政府正考慮針對國家種族和民族類別，進行自1997年以來的首次更新。目前中東和北非地區居民被歸類為白人，但擬議中的變更，他們將擁有自己的類別。

此外，委內瑞拉人是過去十年中成長最快的西班牙裔群體；從2010年到2020年，他們的人數幾乎增加兩倍，從21萬5000多人增加到60萬5000多人。墨西哥裔是美國最大的西班牙裔群體，有3590萬人口，其次是波多黎各裔560萬，薩爾瓦多裔230萬人。