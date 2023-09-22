我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

2020年人口普查：華裔520萬人 美國最大亞裔群體

記者胡玉立／綜合報導
人口普查數據顯示，美國有華裔逾520萬人，在亞裔中人口最多。圖為紐約華人今年2月在曼哈頓華埠慶祝農曆新年。(路透)
人口普查數據顯示，美國有華裔逾520萬人，在亞裔中人口最多。圖為紐約華人今年2月在曼哈頓華埠慶祝農曆新年。(路透)

人口普查局21日公布迄今最詳細的2020年人口普查種族和族裔數據顯示，華裔和印度裔是美國前兩大亞裔群體；其中，逾520萬人被認定為華裔，是純亞裔或亞裔與其他群體混合的最大受訪者群體；緊隨華裔之後的是印度裔470萬人；菲律賓裔440萬人，越南裔220萬人。成長最快的亞裔群體是尼泊爾裔，從2010年近5萬2000人增至2020年近20萬6000人。

加州是美國最常見的六種亞裔群體占比最大的定居地；華裔定居比率第二高的地區是紐約州；印度裔定居比率第二高的地區是德州。

人口普查決定政治權力、年度聯邦2兆8000億元資金分配，也讓人們有機會藉由十年一次的普查數據，了解美國人口結構的變化。人口普查局21日提供了約1550個種族、族裔和部落群體統計數據，詳細程度前所未見。2020年人口普查數據延後三年才公布，主要受新冠疫情影響及實施保護參與者機密新作法。

加州華裔民主黨聯邦眾議員、國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)表示，「亞太裔社區非常多元化，我們知道，將我們的群體集中在一起可能產生有害影響，因為它掩蓋了某些種族或族裔群體的差異，包括薪資、健康狀況或教育程度的差距」。

與此同時，儘管2020年人口普查並未單獨列出中東和北非地區類別，但在鼓勵受訪者填寫自己背景的前提下，有350萬人首次表明他們來自中東或北非居民。

在這項結果公布之際，拜登政府正考慮針對國家種族和民族類別，進行自1997年以來的首次更新。目前中東和北非地區居民被歸類為白人，但擬議中的變更，他們將擁有自己的類別。

此外，委內瑞拉人是過去十年中成長最快的西班牙裔群體；從2010年到2020年，他們的人數幾乎增加兩倍，從21萬5000多人增加到60萬5000多人。墨西哥裔是美國最大的西班牙裔群體，有3590萬人口，其次是波多黎各裔560萬，薩爾瓦多裔230萬人。

人口普查受訪者中，自認為是白人者，有4660萬人表示其背景為英國或混合英國；其次是德國4500萬人和愛爾蘭3860萬人；至於非裔受訪者有4690萬人。

人口普查數據顯示，美國有華裔逾520萬人，在亞裔中人口最多。圖為加州舊金山華埠。...
人口普查數據顯示，美國有華裔逾520萬人，在亞裔中人口最多。圖為加州舊金山華埠。(美聯社)

人口普查 亞裔 華裔

上一則

福斯總裁92歲梅鐸11月交棒長子 發函員工感謝奉獻

下一則

澤倫斯基訪華府 拜登重申挺烏再宣布3.25億軍援

延伸閱讀

鄭博仁卸任亞凱迪亞市長 社區肯定政績

鄭博仁卸任亞凱迪亞市長 社區肯定政績
趙美心、方樹強 「嗨中秋」呼籲族裔團結

趙美心、方樹強 「嗨中秋」呼籲族裔團結
「嗨中秋」不忘反仇亞 趙美心方樹強講話

「嗨中秋」不忘反仇亞 趙美心方樹強講話
中興大學校友年會 會長交接

中興大學校友年會 會長交接

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...