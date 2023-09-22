若當選…川普：海外美軍「回防」美墨邊境擋無證客

前總統川普20日晚表示，他若再度當選總統，將把駐紮在海外的數千美軍派到美墨邊境地區。圖為他2021年6月在美墨邊境牆前演講。(路透)

路透報導，前總統川普 20日晚在愛阿華州表示，他若再度當選總統，將會輪換目前在美墨邊境的聯邦執法機關，將駐紮在海外的數千美軍派到邊境地區。

共和黨 2024年1月最先在愛州舉行初選投票，川普20日在該州杜比克(Dubuque)向支持者發表演說並承諾，會進一步擴大他2017-2021年總統任內所推行的禁止數個穆斯林國家居民到美國的命令。

他又抨擊目前破紀錄非法從美墨邊境進入的人數是「入侵」，是拜登 政府所帶來的惡果。

川普在集會上說，(若當選)就職後，將立即終止拜登政府所有開放邊境政策。他說： 「我將明確表明，我們必須使用一切所需資源阻止入侵，包括轉移目前駐在海外的數千名士兵」。

報導指出，川普沒有具體說明將駐海外美軍轉移到邊境的細節，也未說明如何擴大禁止穆斯林國家人民入境美國命令，也不清楚他這些做法是否面臨法律問題。

最近數星期，川普在共和黨內的競爭對手也紛紛炒熱邊境無證移民議題，均表示會採取強硬行動，這也說明了這個問題對共和黨初選選民的重要性。

路透與易普索(Reuters/Ipsos)最新民調發現，大約六分之一的共和黨人認為無證移民是國家面臨的最緊迫問題之一，僅次於經濟及犯罪。

目前共和黨總統黨內初選競爭對手裡，緊隨川普之後的佛羅里達州長德桑提斯上周在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，已率先說若他當選總統，將會派軍隊到邊境，並授權軍隊對販毒集團成員使用致命武力。

川普20日到愛州兩個地點出席造勢大會，杜比克是其中之一，期間他也談到墮胎問題。

他的競選團隊已計畫未來數周安排川普到愛州展開系列訪問，因為部分對手在愛州花了相當多時間及金錢，川普也不敢掉以輕心。