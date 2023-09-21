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9月Fed暫停升息 年底恐再升 美股殺尾盤收黑

記者張大仁、編譯陳韻涵／綜合報導
聯準會決定暫停升息，當前利率已達22年來最高點。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）
聯準會決定暫停升息，當前利率已達22年來最高點。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）

聯準會(Fed)負責制定利率的「聯邦公開市場委員會」(FOMC)20日宣布保持現有利率不變，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%到5.5%，符合市場預期；據聯準會在決策會後公布的利率點狀圖分析，今年可能再升息一次，讓利率升到5.6%，明年則可能降息兩次，比6月會後公布的次數少兩次，利率則將降到5.1%。

基於數月來就業成長放緩、失業率增加及全球經濟冷卻，投資人與經濟學者已普遍預期聯準會9月會暫停升息；FOMC歷經兩天會議易後決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25%至5.5%，不排除日後調高利率，「堅定致力」讓通膨率回歸目標2%。

聯準會今年以來的連續升息對降低通膨、經濟降溫已見成效，就業數字也表現亮眼。（美聯...
聯準會今年以來的連續升息對降低通膨、經濟降溫已見成效，就業數字也表現亮眼。（美聯社）

鮑爾：今年是否再升息尚無定論

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在會後記者會上強調，今年是否會再升息尚無定論，一切依後續數據而定。多數官員認為可能需要進一步調高利率，但也有官員主張升息循環到此為止。FOMC會後聲明也重申「將持續評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵」。

鮑爾補充說，聯準會希望在對抗通膨方面取得更多進展，「我們希望看到令人信服的證據，證明我們已經達到適當的水平，並且已有進展，我們對此表示歡迎。但是，你要知道，在我們願意得出這個結論之前，我們需要看到更多進展。」

聯準會試圖升息抑制高通膨，但又不能讓借貸成本高到讓經濟陷入衰退；升息抑制通膨的成效可能要一年多的時間才能完全顯現，這讓聯準會官員擔心升息是否太快、過猛。

美國就業機會依然穩定成長，8月失業率3.8%，只比新冠肺炎疫情前創下的50年來低點高0.3個百分點。7月、8月通膨成長，但大多歸因於能源價格超出聯準會的控制。

去年3月迄今 升息12次 22年高點

聯準會自去年3月開始收緊政策並快速升息，共升息12次，6月一度暫緩升息，7月又再升息至22年高點。

根據FOMC最新宣布，聯準會官員預計年底前會再次升息，並預期失業率維持穩定在3.8%，經濟成長率將達2.1%，以個人消費支出(PCE)物價指數衡量的年度通膨則會在年底前降至3.3%。

FOMC會中有12名與會者支持進一步升息，七人反對。聯準會點狀圖中發布的預測顯示，今年可能再升息一次，明年降息兩次，比6月更新時的數字少兩次，這會讓利率降至約5.1%。

美股受聯準會暗示利率將更高且維持更久打擊，尾盤賣壓出籠，道瓊工業指數終場下跌76.85點或0.22%，史坦普500指數和科技股為主的那斯達克綜合指數跌幅分別為0.94%、1.53%。

升息 聯準會 利率

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