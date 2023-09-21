居家檢測啟動 9/25起可上網預訂 1家4組免費

預防冬季來臨新冠疫情擴散，拜登政府編列6億元再推居家檢測計畫。（美聯社）

入秋之後，未來幾個月天氣愈來愈冷，染疫案例可能增加。為了避免市面販售的病毒檢測 組缺貨，拜登 政府20日宣布斥資6億元生產最新一批新冠病毒居家檢測組，接受民眾登記領取的網站已經重啟，9月25日起每戶家庭可免費領取最多四組。

美聯社報導，衛生部指出，9月25日起，民眾可以在COVIDTests.gov網站登記領取免費的新冠病毒居家檢測組，美國郵局(USPS)將免費為民眾遞送到家。檢測劑可以驗出正在流傳的變種病毒。

衛生部說，分布於加州、馬里蘭州等七州的共計12家製造廠，獲得聯邦資金之後雇用數百名員工，將生產2億組處方(over-the-counter，OTC)新冠病毒居家檢測組，除了補充聯邦政府庫存，也將滿足民眾上網登記索取的數量。

先前幾波疫情 升溫期間，海外製造居家檢測組因為供應鏈問題而缺貨，美聯社報導，拜登政府這次行動是為了提早因應，避免遭遇相同的供應鏈問題。

報導指出，正在爭取於明年大選連任的拜登，這次行動也是力求做到政治平衡的表現，在吹捧拜登政府領導美國走出疫情最糟糕黑暗期的同時，不忘為遲遲沒有完全消退的疫情預做準備。

主管準備及應變計畫的衛生部助理部長唐妮·歐康納(Dawn O'Connell)指出，某些民眾可能對疫情感到厭煩，但居家檢測組仍是減緩新增案例出現的重要之道。

歐康納說：「不管民眾對於疫情是否已經受夠了，我們知道病毒依然存在，我們知道病毒仍在散布，以過去經驗做為前車之鑑，病毒傳播將會擴大，秋冬兩季確診案例將會增加。」她說，預料接下來將與過去幾年疫情趨勢相同或類似，「我們要確保美國民眾擁有這些防疫工具」。

她說，網站到年底假期期間都將維持運作，接受民眾登記領取居家檢測組，如果發現確診案例上升，網站開放期間可能進一步延長。

歐康納指出，衛生部目前工作重點是平安度過年底假期，民眾如果感恩節期間要去祖母家聚餐，出發之前手邊能有病毒檢測組可以使用。