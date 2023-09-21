勞工生產力不足、要求調薪… 全美製造業陷入「死胡同」

拜登總統2022年11月在密西根州灣市一家電腦晶片廠訪問，強調晶片產業對美國的重要性。(美聯社)

華爾街日報報導，美國公司在產品設計及科技創新方面仍然領先世界，但在產品的最終製造業則愈來愈依賴國外，尤其是是亞洲的中國、台灣及南韓；聯合汽車工會(UAW)罷工更凸顯美國製造業的現狀：要求提高工資及更好的福利，但薪酬最終是與生產力掛鉤，工人生產力不足，自然就無法提高工資。

報導指出，前總統川普 透過關稅、補貼和其他政府干預手段，對外國產品設限，並鼓勵在美國設廠生產，希望扭轉美國製造業仰賴外國的局面；現在的拜登 總統也採取同一策略，然而美國的製造業始終無法復興。

美國製造業及工人其實早已陷入生產力不足的死胡同，不要說低技術的勞力密集產品，很久以前已轉移到海外，現在連最先進的電動車、電池、發電設備、半導體等，幾乎都來自國外。

不管川普政府或是拜登政府，都大大低估了亞洲製造業在成本、品質方面的進步，以及美國製造業的下滑程度。自2009年以來，美國製造業每小時的生產量，平均每年僅成長0.2%，遠低於歐洲及絕大多數亞洲經濟體。

傳統製造業在全美已經萎縮，傳統工會力量也在勢微力，但工人要求合理薪資與福利呼聲浪反而升溫，導致生產成本增加，獲利降低。圖為有汽車城美稱的底特律市，工會人士在勞工節遊行。(美聯社)

汽車製造業情況尤其糟糕，從2012年到去年，生產力下降了32%，當中雖有疫情因素在內，但更重要的是在管理決策、供應鏈、公共基礎設施和監管都存在問題。根據華盛頓智庫資訊科技與創新基金會的數據，美國製造商使用機器人遠少於競爭對手，特別是在中國、台灣、南韓等。

再以汽車製造業為例，美國每輛汽車的成本是最高的，成本最低的是在中國。勞動力帶來的不僅是成本問題，熟練工人的短缺，對生產力、品質及企業文化都會產生巨大影響。

美國製造業問題遠不止汽車業，飛機製造業也如是，波音公司由於生產問題，去年交付的飛機數量，造低於歐洲空中巴士的三倍。

在半導體領域，美國公司雖仍主導設計，但生產逐漸讓給亞洲，英特爾(Intel)是現時美國唯一集設計與製造晶片 於一身的大公司，但製造能力遠遠落後於台積電，如今最先進的晶片都已非美國製造的了。