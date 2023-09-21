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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

勞工生產力不足、要求調薪… 全美製造業陷入「死胡同」

編譯盧炯燊／綜合20日電
拜登總統2022年11月在密西根州灣市一家電腦晶片廠訪問，強調晶片產業對美國的重要性。(美聯社)
拜登總統2022年11月在密西根州灣市一家電腦晶片廠訪問，強調晶片產業對美國的重要性。(美聯社)

華爾街日報報導，美國公司在產品設計及科技創新方面仍然領先世界，但在產品的最終製造業則愈來愈依賴國外，尤其是是亞洲的中國、台灣及南韓；聯合汽車工會(UAW)罷工更凸顯美國製造業的現狀：要求提高工資及更好的福利，但薪酬最終是與生產力掛鉤，工人生產力不足，自然就無法提高工資。

報導指出，前總統川普透過關稅、補貼和其他政府干預手段，對外國產品設限，並鼓勵在美國設廠生產，希望扭轉美國製造業仰賴外國的局面；現在的拜登總統也採取同一策略，然而美國的製造業始終無法復興。

美國製造業及工人其實早已陷入生產力不足的死胡同，不要說低技術的勞力密集產品，很久以前已轉移到海外，現在連最先進的電動車、電池、發電設備、半導體等，幾乎都來自國外。

不管川普政府或是拜登政府，都大大低估了亞洲製造業在成本、品質方面的進步，以及美國製造業的下滑程度。自2009年以來，美國製造業每小時的生產量，平均每年僅成長0.2%，遠低於歐洲及絕大多數亞洲經濟體。

傳統製造業在全美已經萎縮，傳統工會力量也在勢微力，但工人要求合理薪資與福利呼聲浪...
傳統製造業在全美已經萎縮，傳統工會力量也在勢微力，但工人要求合理薪資與福利呼聲浪反而升溫，導致生產成本增加，獲利降低。圖為有汽車城美稱的底特律市，工會人士在勞工節遊行。(美聯社)

汽車製造業情況尤其糟糕，從2012年到去年，生產力下降了32%，當中雖有疫情因素在內，但更重要的是在管理決策、供應鏈、公共基礎設施和監管都存在問題。根據華盛頓智庫資訊科技與創新基金會的數據，美國製造商使用機器人遠少於競爭對手，特別是在中國、台灣、南韓等。

再以汽車製造業為例，美國每輛汽車的成本是最高的，成本最低的是在中國。勞動力帶來的不僅是成本問題，熟練工人的短缺，對生產力、品質及企業文化都會產生巨大影響。

美國製造業問題遠不止汽車業，飛機製造業也如是，波音公司由於生產問題，去年交付的飛機數量，造低於歐洲空中巴士的三倍。

在半導體領域，美國公司雖仍主導設計，但生產逐漸讓給亞洲，英特爾(Intel)是現時美國唯一集設計與製造晶片於一身的大公司，但製造能力遠遠落後於台積電，如今最先進的晶片都已非美國製造的了。

傳統製造業已失去全球競爭力，即使原來領先的晶片業也移廠海外。圖為設在維吉尼亞州的...
傳統製造業已失去全球競爭力，即使原來領先的晶片業也移廠海外。圖為設在維吉尼亞州的美光晶片廠是少數留在美國的汽車晶片製造廠。(美聯社)

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