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助理防長：美會強化台海威懾力量、中國即使鎖台也會失敗

編譯潘勛／綜合19日電
美國官員估計，中國即使對台灣封鎖，也不會成功，因為各國仍有充裕時間馳援。（美聯社）
美國官員估計，中國即使對台灣封鎖，也不會成功，因為各國仍有充裕時間馳援。（美聯社）

國防部亞太安全事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)19日在眾院軍事委員會作證時表示，國防部目前正在和政府其他單位、盟國等合作強化在台灣海峽的威懾力量，以確保印太地區的和平與繁榮；他同時指出，中國想封鎖台灣，可能以失敗告終，若北京想揮軍直接攻打台灣，想稱心遂願，也極為困難。 

瑞特納針對台灣海峽局勢作證，並向軍事委員會成員說明政府為阻止中國對台灣採取敵對行動而採取的措施。 

國防部發布新聞稿指出，瑞特納在會上強調，國防部的活動完全符合美國長期以來以「與台灣關係法」、三個公報和六項保證為原則的既定一個中國政策；他說，這項政策40多年來有助於維護台海和平與穩定；瑞特納說， 「這就是為什麼政府反對任何單方面改變現狀的原因」。

助理國防部長瑞特納評估中國不會輕易用封鎖手段對付台灣，即使封鎖，也不會成功。（路...
助理國防部長瑞特納評估中國不會輕易用封鎖手段對付台灣，即使封鎖，也不會成功。（路透）

路透報導，中國軍方近幾年已升高環台活動，中央情報局長(CIA)伯恩斯(William Burns)曾表示，中國國家主席習近平曾下令解放軍為2027年入侵台灣做好準備；只是，習近平是想動武奪取台灣，還是藉由封鎖，目前不得而知。

瑞特納表示，解放軍封鎖台灣，台灣的盟友會取得足夠時間，調集資源幫忙台灣。封鎖台灣引發的經濟衝擊破壞太大，會讓國際下定決心對付中國。

瑞特納向眾院軍事委員會(Armed Services Committee)表示，中國封鎖台灣可能不會成功，且讓解放軍的危機大幅升高，屆時中國可能必須考慮，是否願意開始攻擊商業船舶。

國防部參謀首長聯會議「戰略、計畫及政策」副主任、陸軍少將麥基(Joseph McGee)表示，鑒於封鎖的挑戰太多，中國極不可能動手。

麥基向委員會表示，他認為封鎖固然是選項，但極不可能採用；解放軍開始打量自己的軍事選項，會放話封鎖，但不會真的動手。

中國去年8月、今年4月都發動環台軍演，另解放軍幾乎每天都在台灣周遭活動。

美國官員估計，中國即使對台灣封鎖，也不會成功，因為各國仍有充裕時間馳援。（美聯社...
美國官員估計，中國即使對台灣封鎖，也不會成功，因為各國仍有充裕時間馳援。（美聯社）

台灣國防部上周在雙年度報告中表示，中國正在面對台灣的海岸空軍基地，加強部署新式戰鬥機及無人機，提升空軍戰力。

只是麥基表示，解放軍想執行正面、兩棲攻擊台灣，十分吃力；想發動奇襲戰也是一樣。

麥基表示，解放軍必須調集數萬、甚至數十萬部隊到中國東岸，結果便是透露明顯訊號，「解放軍入侵台灣絕非易事」。

麥基指出，解放軍面臨台灣沙灘可用不多、只怕船舶要由山區地形登陸的困境；此外，美軍相信，台灣人民有意願作戰，因此解放軍攻台絕非易事。

解放軍 國防部 眾院

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