FBI局長：中國駭客人數是美國50倍 規模超越所有對手總和

聯邦調查局長雷伊在國會報告指出，中國擁有全世界最大的駭客部隊，與美國比是50:1。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)18日在一場會議中示警說，中國的網路間諜 計畫規模，超越其所有主要競爭對手的總和。

路透報導，美國官員多年來屢次示警中國駭客 議題，但雷伊這番言論仍顯得異常嚴厲。

雷伊18日在資安業者麥迪安(Mandiant)於華府舉辦的mWISE會議中表示：「中國的駭客計畫規模，比其他所有主要國家的總和還大。就算讓FBI所有網路特工和情報分析人員集中應對中國，中方的駭客人數仍遠超過美方人員，比例至少為50比1。」

雷伊發表言論之前，美國發生一連串駭客攻擊事件，商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)，以及國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)等美國高階官員數十萬封電郵遭竊，美方把矛頭指向中國駭客。

北京駐華盛頓大使館 並未立即回覆置評要求，但中國先前一再否認對美國進行間諜活動；中國大使館8月表示，美國官員和媒體經常「炒作」(hyped up)與中國有關的間諜指控。

麥迪安2022年被字母公司(Alphabet)旗下的谷歌(Google)收購。麥迪安執行長曼迪亞(Kevin Mandia)在同一場合告訴路透記者，中國駭客正逐漸躋身最厲害的間諜行列，他們「在攻擊上具備頂尖的創新實力」。