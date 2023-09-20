習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處

中國國家主席習近平12回信給美國飛虎隊前飛行員莫耶(Harry Moyer)，肯定中美在二戰期間聯手對抗法西斯，中國官媒19日大加報導。（新華社）

新華社19日報導，中國國家主席習近平 12日回信給美中航空遺產基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶及麥克馬倫時表示，中美人民在抗日戰爭時同仇敵愾，歷經血與火的考驗，結下深厚友誼。他並強調，中美對世界和平及穩定發展負更重要責任，兩大國應該、也必須實現相互尊重、和平共處、合作雙贏。

北京近來頻頻釋出改善中美關係意向，繼中共中央外辦主任兼中國外長王毅 和白宮國安顧問蘇利文會談，以及中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯 會見後，中國媒體又披露習近平藉由回信對中美關係表態。

習近平在信中強調，中美兩國曾團結對抗法西斯，展望未來，兩個大國對世界和平與穩定發展責任重大。他認為，中美關係寄希望於人民、基礎在民間、未來在青年。

韓正會布林肯：盼美中相向而行

韓正18日在紐約與布林肯見面時說，希望美方與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國並造福世界。

新華社報導，韓正還表示，中方對美政策保持連續性和穩定性，始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。

韓正說，希望美方與中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤重要共識，採取實際行動，創造有利條件，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國，造福世界。

據新華社報導，布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待與中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。

韓正在聯大會見布林肯之前，王毅已與蘇利文上周末在馬爾他會晤，時間長達12個小時。外界視兩人會談是為APEC「拜習會」鋪路。