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疫情、俄烏非單一焦點 聯大仍有經濟與天災等難題待解

記者顏伶如／綜合報導
聯合國大會開議前，可持續發展目標峰會先登場，圖為各國代表就氣候變遷等議題發言。(歐新社)
聯合國大會開議前，可持續發展目標峰會先登場，圖為各國代表就氣候變遷等議題發言。(歐新社)

第78屆聯合國大會(UN General Assembly)登場，與最近幾年相比，今年大會並沒有類似新冠疫情、俄烏戰爭等明確的單一危機做為議題焦點。今年聯合國大會舉行之際，俄烏戰爭仍在進行，非洲西部、拉丁美洲則爆發新的政治危機，疫情餘波盪漾，經濟動盪，貧富不均更加嚴重，地震、洪水、野火等天然災害則是一波波出現。

為何安排每年開會

多邊主義的運作是在二次世界大戰之後產生，成立宗旨在於讓和平永遠持續。本周大會將有機會讓平常在國際上受到忽略的國家得到世人更多注意，聯合國大會也提供中立平台，讓各國元首能在場邊舉行峰會。

澤倫斯基開幕演說

至少145國元首將上台演講，拜登總統、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)、巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)都將在大會開幕當天發表演說。今年大會將是俄烏戰爭2022年爆發以來，澤倫斯基第一次親自出席聯大會議，去年他是以預錄影片發表演說。

不過，常任理事國成員當中，法國、英國、中國、俄羅斯的元首，都將缺席本屆聯大。

巴西今年首先發言

巴西總統固定在聯大首先上台，在一般性辯論(General Debate)第一個發言，傳統源於1946年1月10日在倫敦召開的第一屆大會。接下來每年大會巴西便根據慣例，保留首先發言的權利。身為地主國的美國通常排在第二個發言，但去年拜登由於參加英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)的喪禮，將演說順序往後挪。

其他國家上台發言的順序安排，決定因素包括演說者是元首或代表出席的部長等官員。

一般性辯論新時程

一般性辯論期間為六天，但今年將延後一天於9月26日結束。往年一般性辯論是從周二舉行到下一個周一，周末只有周日休會，但今年則是周六、周日都休息。

聯合國發言人證實，由於9月25日是猶太「贖罪日」(Yom Kippur)，當天大會並沒有安排任何演說。

聯合國 巴西 澤倫斯基

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