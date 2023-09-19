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國債首次超過33兆 2029年恐成長到50兆

編譯廖振堯／綜合18日電
國債已達創紀錄的33兆元，增加速度驚人。圖為今年5月中旬華府海報上的國債數字還是31兆元。(Getty Images)
國債已達創紀錄的33兆元，增加速度驚人。圖為今年5月中旬華府海報上的國債數字還是31兆元。(Getty Images)

國會需在9月30日最後期限之前審完各項預算，否則將重演2019年政府關門情況，但目前進度緩慢。與此同時，美國國債總額18日首次超過33兆元，且至2029年恐成長到50兆元，財政前景並不樂觀。

紐約時報報導，除非國會能在最後十天通過十幾項撥款法案，或同意短期延長聯邦資金的措施、維持現有水平的預算，否則10月1日政府便將關門。眾院共和黨人上周末考慮了一項短期提案，削減大多數聯邦機構支出，並恢復川普時代的嚴格邊境措施，如此可將資金延長至10月底；但此提案打破僵局的希望渺茫，民主黨不太可能支持，且共和黨內部仍有分歧。

這似乎回到今夏兩黨關於提高債務上限的爭論。這場鬥爭最終以兩黨達成協議結束，即暫停債務上限兩年，並在10年內削減聯邦支出1兆5000億元，包括凍結一些新年度資金、限制2025年支出成長在1%等；但即使考慮這些支出削減，隨著債務利息的增加、社會安全網(social safety net)計畫成本持續成長，到2029年債務仍有望突破50兆元。

拜登政府期間通過的一些聯邦支出計畫的成本比之前預計的更高，如「降低通膨法」原估計十年內將花費約4000億元；但根據賓大華頓商學院的預算模型，該法案成本可能超過1兆元。

此外疫情時期的援助計畫仍在耗費聯邦政府的資金。國稅局(IRS)上周表示，申請「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit)的稅收優惠原本預計耗資約550億元，但迄今為止已花費2300億元，IRS因擔心詐欺和濫用行為正在凍結該計畫。

財政部上周的一份報告顯示，本財年前11個月的赤字為1兆5000億元，較上年度同期增加61%。財政部長葉倫(Janet Yellen)18日受訪表示滿意國家的財政方針，因為利息成本佔經濟的比重仍然可控，但還是建議要注意未來的支出。

預算 財政部 共和黨

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