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政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」

編譯俞仲慈／綜合18日電
國會復會，眾院議長麥卡錫(中)希望通過預算延長法案，使政府不致關門。(Getty Images)
國會復會，眾院議長麥卡錫(中)希望通過預算延長法案，使政府不致關門。(Getty Images)

美聯社報導，由於2023財政年度即將在9月底結束，眾院議長麥卡錫打算推出預算延長法案，先度過9月底，不過法案內容不但民主黨不滿，還遭到共和黨極右派反對，讓麥卡錫備感壓力。

麥卡錫18日公開喊話：「我告訴所有國會議員，你們不能回家，我們要持續努力解決問題，總是有難關存在，但是值得。」

麥卡錫表示，時間仍站在共和黨這邊，並駁斥外界質疑他為尋求法案過關，可能和民主黨妥協，強調共和黨仍有許多辦法解決問題：「9月30日還沒到，我們還有一段路要走。」

知情人士透露，麥卡錫17日在眾院共和黨電話會議中，提出為期一個月的撥款法案，與眾院極右派「自由黨團」(Freedom Caucus)和務實保守派討論。

據了解，這項短期撥款法案維持政府運作至10月31日，但比現行聯邦預算刪減1%，但是國防部和退伍軍人事務部的預算不受影響，其他政府部門預算在10月底前，將刪減至少8%，並附帶共和黨主張的邊境安全法案(border-security bill)。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)不滿表示：「草率，因為絕對不是一項避免政府關門的嚴肅提案，而且非常魯莽，因為一旦通過，對於攸關國人的各項權益，會蒙受極大傷害。」

法案起草人之一、共和黨籍聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)在得知外界批評後，反倒堅定主張削減更多預算，而且對於政府關門也不在乎，他表示：「在一段沒有聯邦政府的期間，大家照常過日子。」

麥卡錫17日接受福斯新聞(Fox News)訪問時，藉機向同黨同志喊話：「我經歷過政府關閉，但從未看過有人因關閉獲利，因為只要政府關閉，等同將所有權力交給政府。」

同時美國商會(U.S. Chamber of Commerce)也公布備忘錄警告：「個人和企業每天皆依賴政府行政裁量，包括護照等各種證件、臨床試驗到承攬業務，經濟的正常運作奠基於政府的正常運作。」

麥卡錫 共和黨 預算

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