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工會要求比照3車商CEO漲薪40% 美聯社：其實沒這麼高

編譯陳韻涵／綜合17日電
密西根州的福特車廠工人在罷工時，一名小女孩也拿罷工的標語牌。（Getty Images）
密西根州的福特車廠工人在罷工時，一名小女孩也拿罷工的標語牌。（Getty Images）

聯合汽車工會(UAW)罷工持續，其中癥結在於工會要求比照三大汽車執行長的40%薪資漲幅，但美聯社分析車廠執行長的薪資並非真如UAW所述那麼高，主因差在計算方式。

車廠執行長薪資數十年來水漲船高，但一般工人的薪資未見起色。

若依UAW的公式計算，三大車廠執行長自2019年來薪酬成長40.1%，但美聯社分析通用(GM)、福特(Fords)和斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大汽車巨頭執行長的薪資發現，其實沒有UAW說得那麼美好。

美聯社指出，執行長的薪資計算向來複雜，許多收益來自股票與期權贈與，細看便會發現UAW低估許多現實問題。

通用執行長巴拉去年薪酬福利共約2898萬元。（路透）
通用執行長巴拉去年薪酬福利共約2898萬元。（路透）

通用執行長巴拉(Mary Barra)是三大汽車廠中唯一自2019年擔任執行長的一位，因此她的薪資也最高，去年薪酬福利共約2898萬元，其中一大部分來自股票收益(1462萬元)。

美聯社分析薪酬研究公司Equilar數據指出，巴拉2019年來調薪34%。

福特執行長法利去年薪酬近2100萬元。（路透）
福特執行長法利去年薪酬近2100萬元。（路透）

福特執行長法利(James Farley)去年薪酬近2100萬元(其中1514萬元為股票收益)，比2019年時任執行長海克特(Jim Hackett)的1740萬元增加21%。

斯特蘭蒂斯的執行長薪資就複雜了，因該公司2021年併購拉丁美洲汽車巨頭飛雅特克萊斯勒汽車(Fiat Chrysler Automobiles)和法國的寶獅雪鐵龍集團(PSA Group)，考量歐美汽車業環境不同，該車廠揭露執行長薪資方式也不同。

斯特蘭蒂斯的執行長塔瓦瑞斯（左）去年薪資約2500萬美元。（美聯社）
斯特蘭蒂斯的執行長塔瓦瑞斯（左）去年薪資約2500萬美元。（美聯社）

斯泰蘭蒂斯執行長塔瓦瑞斯(Carlos Tavares)去年薪資2346萬歐元(約合2500萬美元)，比飛雅特前執行長曼利(Mike Manley)2019年的1328萬歐元增加77%。

不過，斯特蘭蒂斯的數據反映「已實現薪酬」，而Equilar使用「日價值」計算股票收益；這樣一來，塔瓦瑞斯的去年薪酬約2195萬歐元，其中包括分三年給付的1090萬美元股票；這樣算起來，塔瓦瑞斯的薪資實際上比曼利2019年的數字少24%，Equilar計算後者為2904萬歐元。

股票 福利 罷工

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