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拋下傳統方式罷工 UAW主席緩慢折磨車商 戰略奏效

編譯廖振堯／綜合17日電
費恩就任UAW主席幾個月後就拋下傳統，改採游擊式罷工，目前看來已奏效。（美聯社）
費恩就任UAW主席幾個月後就拋下傳統，改採游擊式罷工，目前看來已奏效。（美聯社）

聯合汽車工會(UAW)幾十年來與底特律三大汽車製造商打交道時，基本上遵循相同的基本策略。而費恩(Shawn Fain)就任UAW主席幾個月後就拋下傳統，改採針對性、無預警、逐步施壓的游擊式罷工，目前已經奏效。

華爾街日報報導，UAW通常是先與其中一家車商達成協議，作為其他兩家車商談判的參考；第一家公司被稱為「罷工目標」，若無法達成協議就會遭罷工示威。但費恩的變動式、緩慢折磨的方法同樣也能阻礙車商的工廠營運，為工會贏得影響力。

不過此法也存在風險。一些工人和勞工專家表示，這種新穎的策略帶來更多的複雜性和混亂，且需要工人紀律更加嚴謹才能成功。此外工人可能心理不平衡，一名在福特裝配廠的工人傑西(Brooke Jesse)便說，要罷工就所有人一起罷，讓大家團結。

雖然費恩公開承認過他內心渴望採取全面罷工，但他的團隊提出其他想法。費恩上任後重組了顧問團隊，找來傳播、法律和政治戰略部門的新人，「我有自己的想法，但我認為引進那些不在體制內的人很重要。」

UAW先前其實已發動過類似的針對性罷工，稱為「瓶頸式罷工」(bottleneck strike)，專門在引擎、變速箱等關鍵零部件工廠罷工，骨牌效應使得其他依賴該廠的工廠也不得不關閉。瓶頸式罷工雖然也減少參與工人數量，但衝擊過於迅速和嚴重。

因此這次UAW將重點放在打擊每家公司的單獨組裝廠。漸進式、逐級上升的罷工能讓行動更持久，更多工人可繼續工作，從而節省罷工基金，加上無預告的不確定性，使UAW談判代表握有更多籌碼。此外費恩在社群媒體大量發文、定期直播，讓大眾了解通常在檯面下的談判過程，震驚了汽車公司也取得公關優勢。

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