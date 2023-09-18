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俄州華人槍殺案2死 62歲嫌犯被捕 疑被辭退員工殺餐廳老闆

特派員黃惠玲╱綜合報導
62歲的王小松已經被警方逮捕。(包陵格林警局)
62歲的王小松已經被警方逮捕。(包陵格林警局)

俄亥俄州包陵格林市(Bowling Green)警察局表示，17日凌晨當地一處民宅發生一起槍擊案，造成兩人死亡，警方確認死者為36歲的黃志春(Zhichun Huang，以下均為音譯)、40歲的林兵鑾(Bing Luan Lin)，涉嫌槍殺上述兩名受害者的62歲王小松(Xiaosong Wang)已經被捕，目前關押在當地司法中心，並面臨兩項謀殺罪、一項攻擊重罪指控。

1當場死亡一送醫不治一受傷

包陵格林警局警官說，他們與伍德郡警長辦公室(Wood County Sheriff's Office)都接到好幾通911報警電話，稱該市蒙洛街區(Monroe Ct.)的一處住宅發生槍擊事件，警方據報趕抵現場後，發現有多名受害者，其中一人當場死亡。

警方稱，另一名受害者被緊急送到醫院救治，但仍不幸身亡，據警察表示，第三名受害者受到槍傷，但沒有生命危險。包括凶嫌在內都為男性。

兇嫌被控2謀殺罪1攻擊重罪

根據警方報告，62歲的王小松涉嫌行兇，已經落網關在伍德郡司法中心，王小松被控兩項謀殺罪，一項攻擊重罪。

警方也公布死者為36歲的黃志春以及40歲的林兵鑾。

住在案發地點民宅旁的貝爾德(Steve Beard)向當地媒體表示，他17日凌晨被好幾聲槍聲吵醒，「我以為是有人放煙火」，後來不到一分鐘就聽到警車警笛大響，「警笛停下來後，我就去睡了，我以唯一切都已經受到控制」，他當天早上7時左右睡醒，發現調查人員已經在凶宅現場，且用黃色膠帶圍住屋子，他說，警方大約9時15分把屍體從屋內移出後離開了現場。

鄰居目擊有人從屋內逃出

貝爾德說，另一個鄰居可能目擊了槍擊案，在槍擊案發生前幾個小時，有人被追著從案發地點的屋內跑到屋外，他也提到，該起槍擊案在附近地區非常罕見，似乎與家中的人有關。

全案目前仍在進行調查，警方沒有具體說明死者與兇嫌間的任何關係。

根據信息，發生槍擊案的房子是在2019年2月初以17萬多元購入。

有消息稱死者為一家日式燒烤自助餐廳的華裔東主與員工，兇嫌是被辭退的餐館員工，經本報記者致電包陵格林是唯一一家日式自助餐廳，原本應該在17日中午12時開門營業的該餐館，一直到下午1時許都無人接聽電話。

該家日式自助餐廳東主為林木昌(Muchang Lin)，疫情期間曾一度關閉，後來才在2021年6月恢復營運。

槍擊 俄亥俄州 疫情

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