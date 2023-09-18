汽車工會主席堅持4年加薪40% 比照各執行長加薪幅度

UAW工人罷工即將進入第四天，UAW主席費恩(中)17日拒絕汽車公司斯特蘭蒂斯所提出最新薪資方案，四年內調薪21%。(Getty Images)

聯合汽車工會(UAW)罷工 將進入第四天，UAW主席費恩(ShawnFain)17日否決吉普車母公司斯特蘭蒂斯(Stellantis)提議未來四年加薪21%的歷史新高方案，堅持四年內比照執行長加薪幅度，調薪40%。

執行長能 工人為何不能?

美聯社報導，UAW罷工爭議主要在於薪資議題，UAW及其成員認為，若底特律三大車廠通用(GM)、福特(Fords)和斯特蘭蒂斯的執行長薪資在過去四年調漲40%，那麼旗下工人的加薪幅度也該如此。

UAW汽車工會啟動的罷工，18日將進入第四天，絲毫未見雙方有退讓之意。代表勞方的UAW在17日拒絕工會最新加薪提案，繼續罷工。圖為在密西根州韋因市的福特車廠的工人正在舉牌罷工，要求更合理的薪資福利。(Gettty iImagee)

汽車工人4年僅加薪6%

UAW主席費恩屢次重申汽車業執行長加薪40%，並援引數據指出，汽車工人自2019年以來僅加薪6%；費恩不僅訴求調薪40%，也要求調升退休金；勞資磋商至今，雙方仍未達共識，UAW遂持續罷工。

華盛頓郵報報導，UAW表示，工會16日與福特的協商頗具成效，可能比照四年加薪20%的幅度與通用談判。

資方提出調薪21%被拒

總部在荷蘭的斯特蘭蒂斯2021年併購美洲汽車巨頭飛雅特克萊斯勒汽車(Fiat Chrysler Automobiles)和法國的寶獅雪鐵龍集團(PSA Group)，斯特蘭蒂斯16日對UAW提出「極具競爭力的」21%調薪。

汽車公司斯特蘭蒂斯在密西根州奧邦丘市的車廠。(美聯社) 汽車公司斯特蘭蒂斯執行長塔瓦瑞斯，所提出四年內調薪21%的最新談判方案，17日被WUA否絕。(Getty Images)

但費恩17日上午表示，斯特蘭蒂斯的21%提議及其他條件並不夠，罷工將持續。

費恩針對執行長的薪資調漲，是近期工會談判的趨勢之一，引述執行長與工人之間的健康落差，訴求調高薪資並改善工作環境。

今年6月，串流平台網飛(Netflix)的股東在一項不具約束力的投票 中，否決了執行長的加薪訴求，而美國編劇工會(WGA)在該投票前幾天寫信給網飛的投資 人，呼籲投資人駁回該提案，稱執行長加薪提案在好萊塢編劇罷工未落幕之際並不恰當。

費恩不認為，工會大幅加薪將推高汽車業的成本，並使三大車廠在油車轉換電車的競爭過渡期，輸給以低薪比拚的外國競爭對手。

勞方要求共享勞動成果

費恩17日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時表示，「我們要求加薪40%的原因，不僅是執行長在過去四年調薪40%，且他們早就是百萬富翁了；我們只是追求公正、公平經濟，共享員工努力的碩果。」

UAW約1萬2700名成員15日起響應罷工，這是美國史上首次出現工會同時針對三大車廠罷工；參與罷工的成員約占UAW成員的8%，他們訴求加薪、改善臨時工的待遇及福利，臨時工與全職工人的待遇落差甚大。