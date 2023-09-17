佛州祭最嚴苛移民法 無證移民被恐懼籠罩躲家中

由於佛州實施全美最嚴苛的移民法，許多移民因擔憂遭拘留或遣返，不敢出門或工作。圖為被關押在佛州拘留所裡的無證移民。(美聯社)

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)今年5月簽署的移民法(SB1718法案)7月1日生效，使得在佛州 的數十萬無證移民生活在惶恐中。

該法被指是美國最嚴苛的移民法律，外界抨擊其為強烈排斥非法移民 的法條，目的是全方位、無死角地將無證移民趕出佛州。根據這項法律，員工25人以上的商家不能聘用無證移民、房東不可將房子租給無證客，警察在街上可隨時隨意攔截檢查身分。

無證移民甚至連看病也不能，到醫院會被查詢，如果沒有身分，醫治後會被送到外州，通常是加州及紐約等支持無證移民的地方。

無證移民即使持有聯邦或外州發出的身分證明，在佛州也不獲承認；載運無證移民進入佛州被定為刑事重罪。

美聯社採訪數十名無證移民後發現，在一片風聲鶴唳下，大多數人擔心被拘留、與家人分離、被驅逐出境，寧願留在家中，日常生活都在恐懼籠罩下。

一名來自宏都拉斯、有四個孩子的31歲單身母親說，這條法律讓她感覺自己是由(母國)一個恐懼的世界進入另一個恐懼的世界。

佛州人口有460萬人是在外國出生，75%來自拉美及加勒比海地區，至少100萬人沒有合法身分。然而根據美國商業移民聯盟(ABIC)的數據，約有半數的無證移民為佛州的勞動力及經濟作出重要貢獻，尤其在農業、營建、服務業等方面。

專門協助無證移民的非營利律師事務所「美國移民正義」(AIJ)，負責人弗魯哈蒂(Shalyn Fluharty)批評，這條法律模糊且令人困惑，讓人擔心隨時會遭強制拘留、逮捕及定重罪，就連美國公民也可能隨時誤墮法網。

德桑提斯表示，該法目的是打擊人口走私犯罪，但影響是廣泛的；一名在佛州已有合法身分的墨西哥男子，到喬治亞州出差開車返回佛州時，因車上乘客沒身分而被控多項罪名。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點