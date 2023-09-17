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國安部威脅評估：恐怖分子闖關入境 現身邊境數量大增

編譯俞仲慈／綜合16日電
國土安全部的威脅評估報告顯示，恐怖分子佯裝成難民入境，現身邊境口岸人數正在增加。圖為邊境巡邏人員拘捕非法入境的無證移民。(Getty Images)
國土安全部的威脅評估報告顯示，恐怖分子佯裝成難民入境，現身邊境口岸人數正在增加。圖為邊境巡邏人員拘捕非法入境的無證移民。(Getty Images)

國土安全部最新公布的「國土威脅評估」(Homeland Threat Assessment)報告指出，有鑑於2023年以來愈來愈多在觀察名單上的人出現在邊境，加上入境移民人數創歷史新高，邊境和移民安全恐將變得更加複雜。

評估報告指出，2023年以來約有160名在觀察名單中的非美籍公民企圖闖關入境，「其中多數都是在企圖非法入境時遭逮捕」，人數較2022年的100人增加不少。

評估報告還指出：「預估明年仍將有大批移民持續湧入，因為促使移民入境美國的慣性因素依然不變，因此合法移民曠日廢時的挫折感，可能進一步加劇。」並強調：「恐怖分子和犯罪分子可能利用移民人數激增以及日益複雜的環境，捉到進入美國的機會。」

國安部官員在記者會上強調，入境口岸將利用臉部識辨和生物掃描科技，採取更嚴格的入境審查手續，此外，聯邦海關及邊境保護局(CBP)也將同步擴大國際合作，以提高防堵偷渡等犯罪活動的偵辦能力。

國安部官員還表示：「已知或疑似恐怖分子試圖穿越南部邊境的情況在過去非常罕見，這種案例在過去幾個財政年度所查獲的偷渡案中，僅佔不到0.01%，這些案例大部分都不是已知或疑似恐怖分子，例如全家人一起的偷渡。」

評估報告還指出，去年從東半球非法入境的人數激增一倍，導致被攔截到的觀察名單人士數目也跟著增加，耗費更多額外作業和遣返資源。 

國安官員表示：「我們看到全球性移民趨勢的一項特徵，就是來自世界衝突地區的大批民眾，尋求移民至西半球的機會，並最終選擇移民到美國。」

該評估報告預測2024年國家安全依然籠罩在恐怖主義陰影下，但是對國人性命的最大威脅仍屬墨西哥生產並走私到美國的毒品。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

移民 偷渡 非法入境

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