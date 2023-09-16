路透：中國防長李尚福 疑涉軍購貪腐案落馬

媒體報導，中央軍委副主席張又俠(中)與軍委委員、國防部長李尚福(右)在15日的中央軍委會議中，同時缺席，引起猜測。(路透)

中國國防部 長李尚福 突然消失引發各方關注，路透15日援引十名消息人士指出，針對李尚福的調查是與軍事裝備採購有關，至於他採購哪些裝備而遭調查，至今相關細節不明。

華郵：李尚福上周已被解職

美英三個媒體在24小時內先後爆出李尚福行蹤全無的消息，先是路透社指北京 以「健康原因」，李不能如期出席與越南國防官員的會議，之後金融時報引述美國政府及情報人員，確認李尚福已被解除國防部長職務及接受調查，而華盛頓郵報15日說，李尚福是因為貪汙腐敗被調查，上周已被解職。

默認？中外交部回應透端倪

對於美英媒體的報導，中國外交部發言人毛寧16日仍表示不知道有關情況，國務院及國防部均沒回應，但這樣的沉默被外界認為無疑是默認了。

華郵指出，北京尚未公開解釋李尚福消失的原因，但中國軍事網站仍將他列為國防部長。中國官員因腐敗或其他違紀犯罪而被罷黜時，北京不會直接說明，要待數個月甚至數年才會披露，就以火箭軍司令李玉超及副司令劉光斌今年夏天遭罷免時，北京是以宣布他們的繼任人來說明。

李尚福升任國防部長前曾擔任多個軍方重要職務，包括執掌解放軍裝備發展部負採購軍事裝備。2018年9月，李尚福因與俄羅斯軍火商有重大交易，被美國制裁，而今仍未取消。

路透：另有8名高官遭調查

路透引述兩名與中國軍方有直接聯繫管道的人士報導，除李尚福外，裝備發展部8名於2017年至2022年任職的高階官員也遭到中央軍紀委調查。

國防部長李尚福(右)與前外交部長秦剛(左)在今年3月全國人大同一天宣誓任國務委員，秦剛已被拔掉外長一職，李尚福目前也神隱。(新華社)

中國為迅速建立一支能夠與美國競爭的軍隊，作出巨大戰略投資，已導致數十億美元流向公共和私人承包商，這個過程很容易腐敗，對於負責這些項目的高級官員來說，隨之而來的誘惑是巨大的。

最先透露李尚福失聯的美國駐日大使易曼紐(Rahm Emanue)，16日又在社媒「X」貼文，認為李尚福可能遭到軟禁。推文說，「李尚福已三個星期沒消沒息，沒有出席在越南的活動，現在又缺席與新加坡海軍總長先前安排好的會面，這是因為他遭到軟禁嗎？」

敏感時刻 軍委會議2高官缺席

另外，中共中央軍委16日舉行學習「習思想」會議，官方新華社提及由中央軍委副主席何衛東出席及講話，但另一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立未出席，在此敏感時刻，尤其令人關注。