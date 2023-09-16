習近平為何看上李尚福？背景「紅二代」有航太專業

中國國防部長李尚福上月底在北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已超過兩周沒有公開露面。（歐新社）

65歲的中國國防部長李尚福 上月底在北京出席中非和平安全論壇全體會議後，已超過兩周沒有公開露面。這是三個月內，第二位傳出已出事的中國副國級幹部（國務委員），稍早秦剛消失一個月後，7月底被免除外長職務（仍保留國務委員身分），迄今仍未現身。

李尚福與秦剛都是習近平一手提拔的幹部，習近平是為何看上李尚福？外界分析，與他「又紅又專」的背景有關。

1958年出生的李尚福是「紅二代」，父親曾任解放軍 陸軍鐵道兵副司令員。李紹珠在1932年加入紅軍，經歷過長徑、抗日戰爭及國共內戰，中共 建政後又參加了朝鮮戰爭，可說是一名道道地地的中共老幹部。

李尚福長年從事太空發射任務，曾任西昌衛星發射中心主任。李尚福曾是首位以戰略支援部隊軍官出任載人航天工程副總指揮的人，與馬興瑞、袁家軍等多位出身軍工系統的現任高官都有過共事經歷。家庭背景及專業經歷都很完備。

李尚福近十年轉至軍事裝備領域任職，擔任2015年12月成立的中國解放軍戰略支援部隊的首任副司令員兼參謀長。一般認為，李尚福可能在調整中國太空和導彈戰略，以及發展和採購流程和標準，扮演了關鍵角色。

掌中國國防才半年

李尚福2017年出任中央軍委裝備發展部及部長後，因共軍購買俄羅斯武器遭美國政府點名制裁，爾後晉升為解放軍陸軍上將，中共20大後當選中央軍委委員，今年3月升任國務委員並接替魏鳳和擔任國防部長。港媒還解讀大有向美方示威之意。

美國之音(VOA)報導，李尚福如何得到習近平的青睞而進入中共核心領導層，眾說紛紜。據美國知名外交刊物《外交官》分析，認為主要得益於他的紅色基因，以及「又紅又專」的技術背景。

李尚福1982年畢業於中國國防科技大學，還在重慶大學自動化學院取得研究生學位。報導稱，李尚福在航天工作和採購方面的經驗是獨一無二的。他從1982年到2013年幾乎都在解放軍的西昌衛星發射中心工作了31年，並直接參與了中國首次反衛星導彈測試及中國首顆月球探測器的成功發射。

李尚福再將他的實際經驗帶到解放軍研發部門，先是擔任國防部副部長，然後擔任解放軍戰略支援部隊副司令兼參謀長，2017年擔任中央軍委裝備發展部負責人。2018年因輸出俄國裝備受到美國制裁。