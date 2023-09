美駐日大使：李尚福或遭軟禁 習團隊像小說「無人生還」

美國駐日本大使易曼紐認為中國國防部長李尚福(圖)可能遭到軟禁。(路透)

美國駐日本大使易曼紐連兩天在社群媒體上提出對李尚福 行蹤的懷疑,認為中國國防部 長李尚福可能遭到軟禁,這使得超過兩周不曾公開露面的這位中國國務委員的行蹤更讓人霧裡看花。

路透社報導,易曼紐(Rahm Emanuel)在X平台(前推特)寫道:「首先,李尚福國防部長已三周沒消沒息。其次,沒有出席在越南的活動。而現在,他又缺席與新加坡 海軍總長先前安排好的會面,這是因為他遭到軟禁嗎???」

中國外交部和國防部尚未回應置評請求,美國駐東京大使館也沒有進一步就此回應。

英國「金融時報」(Financial Times)今天引述曾經聽取簡報的3名美國官員和其他兩名人士報導,美國政府相信李尚福已經遭到調查。不過報導中沒有提到他為何遭到調查。

李尚福和秦剛名列中國5位國務委員之列,位階高於一般部會首長。

易曼紐8日率先針對李尚福「消失」一事發文,各界揣測隨之甚囂塵上。當被問到易曼紐為何要這麼做時,美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示,易曼紐大使「生涯中的發言向來饒富興味」。

易曼紐發文所提李尚福與新加坡海軍總長的會議應該是指新加坡海軍總長屈堅文4至9日到訪中國時,據信原定5日在北京會晤李尚福。但是知情人士指出,這項排定行程「沒有發生」。

易曼紐在前一天也發文,指中國國家主席習近平閣僚成員秦剛、前火箭軍司令員及李尚福接連失蹤,「究竟是誰會贏得這場失業競賽?是中國青年還是習近平的閣僚」?

易曼紐(Rahm Emanuel)先後以英語、日語發文寫道,「習近平的團隊就像克莉絲蒂(Agatha Christie,英國偵探小說家)的小說『無人生還』(And Then There Were None)。先是外長秦剛失蹤,接著是火箭軍司令員失蹤,現在是國防部長李尚福已經兩周沒露面」。