CNN：美國情報界認為 中國2月後似乎已暫停間諜氣球計畫

中國一個高空間諜氣球今年年初通過美國引發了重大外交事件，CNN在15日引述多位熟悉美國情報評估的消息人士說法，稱中方在此事件後似乎已經暫停監控氣球計畫。資料照片。（美聯社）

中國一個高空間諜氣球 今年年初通過美國，引發了重大外交事件。多位熟悉美國情報評估的消息人士向CNN表示，中方在此事件後似乎已經暫停了監控氣球計畫。

消息人士表示，美方官員認為，自美國上空的那顆氣球2月被美軍戰機擊落以來，中國領導人已做出慎重的決定，不發射額外的氣球。自該起事件發生之後，美方尚未觀察到發射任何新氣球。

China appears to have suspended spy balloon program after February shootdown, US intel believes | ⁦@KatieBoLillis⁩ & ⁦@NatashaBertrand⁩ https://t.co/NPvrFcaBKx — State of the Union (@CNNSotu) September 15, 2023

就在該計畫明顯暫停之際，美中兩國都在尋求穩定越來越緊張的關係。中國駐美大使館發言人劉鵬宇被問及氣球計畫的評論時告訴CNN，2月的事件是「單獨」與「意外」事件。

其中一位消息人士說，美國情報界認為，中共領導人無意讓氣球穿越美國，甚至就此事件懲戒監控計畫的操作人員。

美國中央情報局（CIA）前高級中國分析師張克斯（Christopher Johnson）表示，在美國總統拜登 跟中國國家主席習近平可能於今年11月的亞太經合會（APEC）領袖峰會碰面的準備階段，暫停氣球計畫可能是中方試圖穩定對美關係的方式。

現任智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員的張克斯指出，雖然中國不太可能公開承認這顆氣球是諜報計畫的一環或宣布將不再對美進行這類監控，但默默暫停該計畫是「積極的一步」，也可能是北京 向華府表明正試圖解決雙邊關係一些摩擦點的方式，「這將是我們從中方看到的第一個信號，即『我們知道你們對這件事的擔憂」。

但張克斯也表示，暫停可能持續多長的時間可能是個未知數，或許取決於11月會晤如何進行與是否登場。