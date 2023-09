CNN：美國情報界認為 中國2月後似乎已暫停間諜氣球計畫

中國一個高空間諜氣球 今年年初通過美國,引發了重大外交事件。多位熟悉美國情報評估的消息人士向CNN表示,中方在此事件後似乎已經暫停了監控氣球計畫。

消息人士表示,美方官員認為,自美國上空的那顆氣球2月被美軍戰機擊落以來,中國領導人已做出慎重的決定,不發射額外的氣球。自該起事件發生之後,美方尚未觀察到發射任何新氣球。

