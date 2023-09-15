駁斥、拆分再譴責…拜登不甩彈劾 專注國政以求連任

眾院議長麥卡錫宣布對拜登總統進行彈劾 調查，而在白宮 ，拜登總統則談論兩黨合作抗癌有多重要，不理睬有關彈劾的問題；美聯社報導說，這顯然透露拜登尋求連任的策略調性，就是做好總統工作、治理國家，民眾瞧見結果，就會讓他再做四年，用不著介意「另一邊」的彈劾之說。

拜登13日在維吉尼亞州一場連任募款會上面對滿室支持者，遠離攝影機時說自己每天起床，注意力不在彈劾案，有工作要做，每天都得處理影響全國人民的事。拜登的發言算是對彈劾調查一事評論得最廣泛的了。

共和黨搶在2024年選舉前發動彈劾調查，試圖把拜登與他兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)經商掛鉤起來，另想轉移外界對前總統川普吃官司的注意；拜登擺出「大家本可以過得更好」的態度，正是白宮反制共和黨的中心策略。

自共和黨去年11月選舉取得眾院多數以來，事實上白宮一直提防可能來的彈劾；白宮律師辦公室有大約20來名幕僚負責此事。

白宮對彈劾案迄今的劇本是：駁斥、拆分、譴責。

也就是說，聳聳肩，把一切罪名打成無稽之談，專注於國政，把彈劾的問題交給律師去辦，再責備把這件事看得太認真的人。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)把調查稱為「政治噱頭」，至於白宮律師辦公室有專人一事，她避而不答。眾院共和黨人呢？她表示，他們應與白宮共事，處理正當的國政、對國人真正重要的事情。

只是，彈劾調查對拜登還是很棘手，畢竟此事攸關他個人，焦點在他與53歲兒子的關係，他這個兒子讓他既苦惱又自豪，而杭特令人質疑的選擇，讓總統落到今天的地步。

白宮表示，拜登總統沒參與他兒子的經商事宜。此外，截至目前，雖說共和黨追根究柢了幾個月，也沒找到任何重大證據可稱拜登有不法情事；父親經常與兒子聊天，還是副總統時代，杭特的經商合夥人用晚餐，老拜登真的路過、駐足一次。但杭特不是公共人物。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點