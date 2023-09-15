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麥卡錫被逼宮 閉門會議爆粗口要議員「放馬過來」

記者胡玉立／綜合報導
眾院議長麥卡錫一直被傳同黨議員要逼宮，他在閉門會議中怒飆粗話，要放話的同僚放馬過來。（歐新社）
眾院議長麥卡錫一直被傳同黨議員要逼宮，他在閉門會議中怒飆粗話，要放話的同僚放馬過來。（歐新社）

國會眾院共和黨籍議長麥卡錫(Kevin McCarthy)最近傳出他在一次閉門會議中，和黨內持不同立場、揚言要罷免他、挑戰他權威的議員當面「摃上」；據稱，麥卡錫還爆了粗口，要他們直接提罷免案「試試看」。

參與該閉門會議的一名共和黨議員說，麥卡錫對那些議員說：「你們以為我怕罷免動議嗎？去啊，他X的就去做啊。」另一位眾議員伊薩(Darrell Issa，加州)證實，麥卡錫當場表示他不害怕挑戰，博得全場起立鼓掌。

麥卡錫會後對記者承認，他的表現是「有些沮喪」，因為他對會中某些人最近的阻攔感到「沮喪」。在被問到是否介意分享他的確切用語時，麥卡錫笑道：「我介意。」

麥卡錫本周制定計畫，希望推進預算法案和一項短期協議，好讓政府在9月30日財政年度結束後，仍能獲得撥款資金。這項短期決議挑出可抵禦參院反對的優先事項，希望眾院審議三項以國家安全為導向的法案，讓共和黨有更多時間通過撥款法案，與民主黨控制的參議院達成全年協議。但此計畫在保守派反對下失敗了。

共和黨持不同政見者阻止對該計畫採取任何行動，稱需要聽到更多細節，並重申他們對赤字預算、邊境安全和烏克蘭資金的擔憂。

佛羅里達州共和黨眾議員蓋茨(Matt Gaetz)幾個月來一直批評麥卡錫的領導能力，本周他還曾在眾院表示，若麥卡錫提出令人不滿意的決議，他會提議罷免議長。麥卡錫則批評蓋茨試圖威脅影響道德委員會對他進行的調查。蓋茨在接受MSNBC採訪時駁斥麥卡錫的說法，稱那是「一個可憐又可悲的人為保住權力而撒下的卑鄙謊言」。

現行撥款法將於9月30日後到期，國會只剩兩周多的時間為政府提供資金。目前，共和黨領導的眾議院僅通過了12項撥款法案中的一項。立法者私下認為，政府關門可能性為75%以上。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

麥卡錫 共和黨 罷免

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