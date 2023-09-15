杭特惹麻煩事件簿：父親拜登勝選一個月後 他即陷入司法紛擾

杭特(右)是最令拜登總統(左)最傷神的家庭成員。圖為父子與第一夫人吉兒(右二)，女兒艾許莉(左二)一起看國慶煙火。(Getty Images)

拜登 總統次子杭特(Hunter Biden)深陷政治與法律紛擾，他自2018年來即為檢察官的調查對象；共和黨 籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)本周宣布，正式啟動對拜登總統的彈劾調查，將查找拜登介入杭特商業交易的證據。

2020年

12月10日：拜登贏得大選後一個月，德拉瓦州聯邦檢察官宣布調查杭特的「稅務事宜」。消息人士透露，當年考量選舉，檢方事後才通知杭特的律師團，檢方在調查杭特於中國等地的海外交易涉及稅務罪刑。

12月21日：川普時期的司法部長巴維理(William Barr)表示，依川普等人建議，不任命特別檢察官調查杭特。

2021年

4月2日：回憶錄「美麗事物」(Beautiful Things)踢爆杭特成為拜登總統競選期間的對手話題，內容包括杭特成迷酒精與毒品、中國交易，以及他在烏克蘭油氣公司的董事職位。

2022年

11月17日：共和黨奪回眾院多數，矢言調查拜登家庭。

2023年

5月3日：眾院監督委員會發出傳票，要求聯邦調查局(FBI)提供「涉及時任副總統拜登和一名外國人的犯罪計畫」相關的紀錄。

6月20日：杭特承認兩項稅務輕罪，進入審前分流協議，這將讓他避免因槍支 重罪指控遭起訴，可能結束數年調查。

6月23日：共和黨掌握2017年7月通訊軟體WhatsApp的訊息，指杭特利用父親的政治關係威脅一名中國商業夥伴。

7月19日：兩名國稅局吹哨者到國會作證，重申司法部妨礙德拉瓦州律師魏斯(David Weiss)調查杭特。

7月20日：共和黨籍參議員葛拉斯里(Chuck Grassley)發布文件，引述FBI線人未經證實的說法，稱拜登家族多年前脅迫烏克蘭天然氣公司Burisma老闆茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)支付數百萬美元。杭特2014年4月加入該公司董事會，而當時英美執法單位正以金融犯罪罪嫌偵辦茲洛切夫斯基。

7月31日：杭特前合夥人阿契爾(Devon Archer)在眾院作證，稱Burisma透過「拜登品牌」獲利，而杭特只是兜售可接觸他父親的「假象」，未與父親討論商業事務。

8月3日：共和黨審查阿契爾的作證內容，指拜登擔任副總統期間，曾20多次參與杭特的海外商務電話。

8月11日：司法部長加蘭德(Merrick Garland)任命魏斯擔任特別檢察官，負責調查杭特。

8月14日：杭特的律師團指檢方違反認罪協商，本來可以解決對杭特的稅務與槍支指控。

8月15日：檢方駁斥，並稱槍支控罪「有效且具有約束力」。

9月14日：杭特被魏斯以聯邦槍支重罪起訴，起訴書指杭特2018年買一把0.38口徑手槍時，隱瞞吸毒情況；起訴書中對杭特提出三項指控，包括兩項在槍支表格上作出虛假陳述的罪名，以及一項在吸毒成癮時持有槍支的罪名。