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杭特可能被關25年 專家：被起訴罪名極少用 檢方手段嚴厲

記者顏伶如／綜合報導
杭特（中）遭到起訴，恐將影響父親拜登的選情。(美聯社)
杭特（中）遭到起訴，恐將影響父親拜登的選情。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)14日遭到與槍枝有關的三項聯邦重罪起訴，包括身為吸毒成癮者卻違法持槍，如果三項罪名成立，將面臨25年有期徒刑；國家廣播公司(NBC)報導，法律專家說，杭特‧拜登被起訴的罪名，其實檢察官很少使用。

聯邦法律規定，毒品成癮者持有武器為非法行為，檢察官很少援引這項條款做為起訴罪名，日前曾經用來針對白人至上主義者提出全面起訴的法律根據；不過，禁止吸毒成癮者攜槍的法規如今也面臨司法挑戰。

53歲的杭特‧拜登還遭控逃漏聯邦所得稅輕罪，今年6月與司法部達成協議同意認罪，換取檢方不起訴非法持槍案，但逃漏稅認罪協議後來破局。

法律專家指出，杭特‧拜登涉嫌的逃漏聯邦所得稅，檢方很少起訴初犯者，遭起訴的被告也極少因此坐牢。

前任聯邦助理檢察官、國家廣播公司新聞評論員魏斯曼(Andrew Weissmann)在推特發文寫道，檢方對付杭特‧拜登手段嚴厲，毫不留情。

前任聯邦檢察官馬瑞歐提(Renato Mariotti)也在推特發文指出，一邊是逃漏稅輕罪遭到起訴，另一邊是竊取最高機密檔案，並在政府要求索回時妨礙司法，兩者對照之下，「簡直侮辱美國人民的智商」。馬瑞歐提說，杭特‧拜登遭到嚴苛對待，被起訴的罪名是檢方極少引用的。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)今年8月上旬任命德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)出任特別檢察官，負責調查杭特‧拜登財務及生意。魏斯是由前總統川普提名，參院通過後，於2018年2月22日正式宣誓就職。

聯邦上訴法院今年6月裁定政府不得禁止非暴力犯罪前科犯持槍。德州聯邦法院日前裁定，若禁止吸毒者持槍，將違反美國憲法第二修正案。

前聯邦緝毒署(DEA)代理署長羅森柏格(Chuck Rosenberg)指出，吸毒者持槍構成非法的罪名雖極少引用，但不代表檢方在杭特‧拜登案引用不當，因為每起案件都須經過個別評估。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

杭特‧拜登 司法部 推特

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