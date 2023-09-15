拜登連任蒙陰影 兒子杭特涉吸毒買槍被起訴

杭特(左)因為槍枝問題遭到起訴，共和黨可能利用這起案件在競選期間猛攻拜登。（美聯社）

陷謊報未吸毒等重罪 面臨25年牢

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)14日遭到與2018年購買槍枝有關的三項聯邦罪名起訴，包括2018年購槍時說謊聲稱沒有吸毒、填寫購槍表格陳述不實、身為吸毒成癮者卻違法持槍，如果全部罪名都被定罪，最高將面臨25年有期徒刑與最高75萬元罰金。

美史現任總統兒子遭犯罪起訴首例

這是美國史上首度發生現任總統的兒子遭到司法部 犯罪起訴；華爾街日報報導，杭特‧拜登起訴案接下來的發展，剛好跟拜登爭取連任的競選期間重疊，共和黨 可能利用這起案件在競選期間猛攻拜登，讓拜登明年角逐連任之路又蒙上新的陰影。

華爾街日報指出，特別檢察官魏斯(David Weiss)向德拉瓦州聯邦法院聲請起訴杭特‧拜登，其實早在外界預料之中；只是，2024年選舉季已經出現多起受到高度矚目的官司，在共和黨初選民調一路領先的前總統川普，遭到兩件聯邦起訴，另外在紐約州、喬治亞州也各有一件起訴，如今又加上拜登總統之子杭特‧拜登被起訴。

逃漏稅認罪換非法持槍不起訴 破局

杭特(左)因為槍枝問題遭到起訴，是總統子女被起訴的第一例，恐會影響拜登（右）的選情。（美聯社）

53歲的杭特‧拜登經營生意與稅務問題遭調查已有五年。對於遭控逃漏聯邦所得稅，他在今年6月與司法部達成協議同意認罪，換取檢方不起訴非法持槍案。不過，逃漏稅認罪協議7月間宣告破局。

檢方指出，杭特‧拜登2018年10月在德拉瓦州槍店購買柯爾特眼鏡蛇(Colt Cobra)38SPL手槍，填寫4473號聯邦表格(Form 4473)時說謊，聲稱並未使用毒品，事實上卻對快克古柯鹼(crack cocaine)成癮，持有手槍大約11天，違反吸毒者不得持槍的聯邦法規。

兩項虛假陳述罪名分別可判處最高十年和五年徒刑，而違法取得槍枝若定罪最高可判處十年監禁；如果全數定罪最高面臨坐牢25年，但法律專家說實際服刑期間將減少許多。

杭特律師批共和黨人「不適當」干預

杭特‧拜登辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)說，認罪協議破局到現在，各種證據並未改變，改變的只有「讓美國再度偉大(MAGA)路線的共和黨人」，對案件做出「不適當」、「存有黨派偏見」的干預。

杭特‧拜登遭到起訴的前幾天，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)宣布對拜登展開彈劾調查，調查重點也與杭特‧拜登外國事業有關。

麥卡錫指控拜登政府在逃漏稅調查中給予杭特‧拜登特別待遇。兩名國稅局(IRS)督察人員在閉門會議及公開聽證會上，都曾指控司法部官員故意拖延、阻撓杭特‧拜登調查案。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點