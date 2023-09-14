賓州越獄犯很會逃？母：他不曾上學 一生為生存搏鬥

越獄殺人犯卡瓦坎特逃亡14天後，13日終於在賓州鄉下落網，居民鬆了一大口氣。圖為卡瓦坎特換上病服後，被檢警押出警局。(美聯社)

當賓州 越獄殺人犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)在逃之際，他母親伊拉塞馬·卡瓦坎特(Iracema Cavalcante)12日在巴西 受訪表示，她兒子自幼不曾上學，一生大部分時間都在為生存搏鬥；她堅稱，即使卡瓦坎特攜帶武器，也不對人構成威脅。但巴西當局指出，2017年卡瓦坎特涉嫌殺人，迄今仍被通緝 中。

紐約時報報導，伊拉塞馬談到她34歲的兒子說：「他五歲就開始工作；先是擦鞋，然後在市場賣菜，七歲就在別人農地幹活。」「他只是在為生存而搏鬥，他一生就是這麼訓練出來的；他的痛苦就是他的訓練；餓肚子睡覺，然後在我不知道能給他們吃什麼的時候醒來。」伊拉塞馬強調，「我們很窮，很渺小。但我們是工人；我們擁有的，是我們努力掙來的。」

賓州當局曾表示，卡瓦坎特的成長經歷很可能使他很難落網。警方曾從車輛和直升機播放卡瓦坎特母親的葡萄牙語錄音，勸他自首。伊拉塞馬說她從未與警方交談過，但警方透過她女兒要求提供這段錄音。她女兒曾住美國，現已被驅逐出境。

伊拉塞馬還說，她其實認為，與其面對終身監禁，兒子死掉可能比自首好；「去一個地方受苦然後在那裡死掉，不如早點死；至少不必受那麼多苦」。

而在巴西北部郊區5000人口的小鎮菲蓋羅波利斯(Figueirópolis)，曾認識卡瓦坎特的居民談起他涉嫌在2017年犯下的殺人案，仍記憶猶新。

2017殺人逃逸 被巴西通緝

開小吃攤的費托薩(Evaldo Alves Feitosa)說，2017年一個周六午夜他聽到槍聲，然後看到卡瓦坎特跳上一輛汽車疾馳而去，留下中了六槍的莫雷拉(Valter Júnior Moreira dos Reis)，倒在血泊中。卡瓦坎特就此失蹤；州檢察官2017年11月21日對卡瓦坎特發出逮捕令。據報導，卡瓦坎特在當地躲了數周，然後用假身分離開巴西。2017年迄今，卡瓦坎特一直被巴西通緝。