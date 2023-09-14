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逃亡14天… 賓州越獄殺人犯 費城樹林落網

記者胡玉立／綜合報導
越獄殺人犯卡瓦坎特逃亡14天後，13日終於在賓州鄉下落網。圖為卡瓦坎特換上病服後，被檢警押出警局。(美聯社)
越獄殺人犯卡瓦坎特逃亡14天後，13日終於在賓州鄉下落網。圖為卡瓦坎特換上病服後，被檢警押出警局。(美聯社)

賓州切斯特郡監獄(Chester County Prison)成功越獄的殺人犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)，在逍遙法外兩星期、數度躲過近500名警力搜索後，13日清晨終於在費城西郊一處樹林裡落網了；在無人機和警犬幫了大忙之下，搜捕行動沒有動用到一顆子彈，讓恐懼多日的賓州東南部居民，總算鬆了一口氣。

熱信號現蹤 高科技搜索逮人

越獄逃亡的巴西籍逃犯卡瓦坎特13日被500名警力包圍落網，驚恐了兩個星期的賓州居...
越獄逃亡的巴西籍逃犯卡瓦坎特13日被500名警力包圍落網，驚恐了兩個星期的賓州居民終於可以放心。（路透）

賓州警察比文斯 (George Bivens) 13日在記者會上表示，卡瓦坎特逃亡兩周期間，偷走了一輛貨車和步槍，還闖入民宅找食物。執法部門在凌晨1點左右靠著一架裝有熱成像攝像機的無人機，捕捉到他躲在樹林的熱信號，在持續數小時暴風雨過後，地面團隊與警犬趁勢悄悄包圍他；卡瓦坎特驚訝發現自己被包圍，仍想帶著偷來的步槍爬過灌木叢逃亡，但一隻警犬咬傷並制服了他，在上午8點左右被捕後，他還想掙脫束縛逃逸。

500警圍捕 警犬狠咬抓到他

美聯社報導，比文斯說，卡瓦坎特頭部被咬傷；聯邦法警局(U.S. Marshals Service)副局長克拉克(Robert Clark)表示，卡瓦坎特大腿也被咬傷；克拉克說，「我認為他當時可能承受了難以忍受的痛苦，因此屈服了」。

賓州越獄逃犯卡瓦坎特13日落網，警方出動警犬及無人機將他包圍，警犬尤達咬傷逃犯建...
賓州越獄逃犯卡瓦坎特13日落網，警方出動警犬及無人機將他包圍，警犬尤達咬傷逃犯建立大功。（路透）

空中拍攝的新聞畫面顯示，卡瓦坎特被捕後，執法人員用毛巾擦拭他滿是血跡的頭和臉。

切斯特郡地方檢察官瑞安 (Deb Ryan) 表示：「噩夢終於結束，好人贏了。」居民布雷迪(Kathleen Brady)欣慰表示，得知卡瓦坎特在附近偷槍後，她帶著女兒遠離住處，現在「街道再次安靜下來。沒有檢查站。太陽出來了。」

壁虎功逃獄 一度引起大恐慌

獄方釋出的監視畫面顯示，卡瓦坎特是施展壁虎功成功脫逃。（路透）
獄方釋出的監視畫面顯示，卡瓦坎特是施展壁虎功成功脫逃。（路透）

現年34歲的卡瓦坎特自巴西偷渡來美，在2021年殺害前女友布蘭道(Deborah Brandao)，今年8月被判無期徒刑，同月31日逃獄。根據監獄的監視錄影，卡瓦坎特是用手腳頂住牆壁（螃蟹爬法，或稱壁虎功）向上攀爬成功脫逃。脫逃期間曾經入侵民宅，造成附近居民及校園極大恐慌。

法官西維(Matthew Seavey)辦公室稱，因越獄指控在埃文代爾(Avondale)過堂，訂9月27日出庭，卡瓦坎特也將被送往州立監獄繼續服刑。

逃亡非首次 利用假身分來美

這並不是卡瓦坎特首次逃亡。2017年他在祖國巴西北部菲蓋羅波利斯(Figueirópolis)涉入一起謀殺案，遭巴西當局通緝；他先躲在巴西大草原一處養牛場，然後以假身分逃來美國。

比文斯表示，卡瓦坎特在賓州逃獄14天內，「有人打算幫他」，但當局阻止了這些潛在人士與他接觸，其中包括卡瓦坎特的妹妹在內；她最近因簽證逾期被移民當局拘留，將被驅逐出境。當局表示，他們相信卡瓦坎特試圖返回巴西。

卡瓦坎特越獄後，值班的監獄塔樓警衛已被解僱。這次越獄事件在案發一個多小時內都沒有被發現，直到警衛清點人數才發覺有異。

巴西 監獄 賓州

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