911恐襲周年／拜登在阿拉斯加追悼：這天每個人都心碎了

剛從亞洲返國的拜登總統，11日在阿拉斯加空軍基地致詞悼念911恐攻害難者。（美聯社）

九一一 事件22周年，從東岸到西岸，全國各地紛紛舉辦紀念儀式；拜登 總統夫婦和副總統賀錦麗 夫婦皆分別出席相關活動，除表達哀悼，並呼籲世人謹記九一一事件的意義。

拜登出席阿拉斯加州安哥拉治(Anchorage)軍事基地紀念儀式，提醒世人莫忘九一一帶來的深遠影響，他強調：「我們知道在這一天，每個國人的心都碎了。」

由於拜登剛結束印度G20峰會和越南訪問，來不及返回華府，因此成為首位在西部出席九一一活動的總統。針對全球極端主義和政治暴力興起，拜登呼籲國人要為捍衛民主而奮鬥，「這正是恐怖分子鎖定我們的原因，因為我們擁有自由和開放的體制，儘管他們失敗，但我們仍須警惕。」

剛從亞洲返國的拜登總統，11日在阿拉斯加空軍基地致詞悼念911恐攻害難者。（美聯社）

第一夫人吉兒(Jill Biden)則是前往五角大廈，向九一一紀念碑獻花致敬，現場高掛一面巨大國旗，上午9時37分鐘聲響起，以紀念被劫持的美國航空77號班機撞擊五角大廈的時刻。

賀錦麗及華府政要則出席紐約市「九一一國家紀念博物館」廣場前的紀念儀式，現場沒有安排政治人物講話，而是讓罹難者家屬上台宣讀死者名字，並簡短表達個人感觸。

賀錦麗的夫婿任德龍(Doug Emhoff)則是前往賓州仙克斯維爾(Shanksville)附近「93號班機國家紀念館」獻花。而稍早前，匹茲堡生命之樹(Tree of Life)猶太教堂一名拉比(Rabbi)呼籲年輕世代應謹記歷史悲劇，該教會於2018年遭槍手攻擊，造成11名信徒喪生。

911事件22周年，政治人物分別在全國各地舉行紀念活動，第一夫人吉兒（中）與國防部長奧斯丁、參謀長聯席會議主席密利（左）在五角大廈舉行悼念儀式。(Getty Images)

由於九一一當天也是國會指定的愛國者日(Patriot Day)兼全國服務紀念日(National Day of Service and Remembrance)，因此各地紛紛舉辦紀念活動。

遠在賓州九一一攻擊地點650哩外的密蘇里州聖路易斯郊區小鎮芬頓(Fenton)，因為有位鎮民是九一一罹難者，當地不但豎立紀念碑，而且每年舉辦紀念儀式，市長莫拉斯(Joe Maurath)表示：「謹記此事相當重要，不只是九一一而已，還有許多讓我們得以擁有自由的事件。」