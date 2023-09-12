911恐襲周年／5名嫌犯願認罪換免死 遭拜登拒絕

9/11事件22周年，民眾及受難者親人在原爆點追悼及紀念。（Getty Images）

白宮 國安會官員表示，五名九一一 事件嫌犯的辯護律師提出可能的認罪條件，想與政府協商，但一些條件已遭拜登 總統拒絕，如此由總統掛擔保，讓五人不再由中央情報局(CIA)孤獨囚禁，遭遇刑求的創傷可以有所治療，希望為之幻滅。

美聯社報導，拜登拒絕為認罪協商具保，讓認罪協商只能由軍事檢察官跟辯方律師試著去磋商。協商中的條款，可以讓五名關達那摩監獄的囚犯認罪，服無期徒刑，免於死罪。

兩造為此探索、進行協商，已經大約一年半；期間有大約一年，是想看看拜登支持還是反對辯方律師提出來的某些條件。

要求匿名的國安會官員表示，拜登同意國防部長奧斯丁的建議，不接受所提條件，來充當認罪協商的基礎。

該官員表示，九一一事件是珍珠港事件以來，對美國發動的最致命攻擊，拜登對那些該負其責的人所提的認罪條件，要想接受起來心有不安。

白宮很不願斟酌這件事。據另名知情人士指出，拜登認為，決定的責任，該由美軍駐古巴關達那摩灣的高級將領來扛，要走完軍法審判流程。

五名被告裡有事件主謀第三人穆罕默德(Khalid Shaikh Mohammed)，他的罪名是策劃劫持商業客機。

五名被告的審前聆訊，在關達那摩灣的美國軍事委員會已進行十年以上，庭期未訂。多項法律問題，包括事發之後不久，這五人被捕那些年間被刑求，有何法律影響，都讓案件變得棘手。另外，要在美國境外開庭審理，後勤方面也有挑戰。

軍方把囚犯開出條件、認罪協議正在進行，通知九一一事件被害人家屬，消息傳開，接下來拜登便決定，宣布不接受某些條件。有些事件的倖存者公開放話，反對協商，不讓被告出庭且免除一死之虞。