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911恐攻22週年 拜登誓言力阻美國與盟友再遭襲

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911恐攻22週年 拜登誓言力阻美國與盟友再遭襲

中央社／華盛頓11日專電
拜登赴阿拉斯加安克拉治一處軍事基地，向超過1000名軍官、急救人員和他們的家屬發表談話。（Getty Images）
拜登赴阿拉斯加安克拉治一處軍事基地，向超過1000名軍官、急救人員和他們的家屬發表談話。（Getty Images）

911恐怖攻擊事件屆滿22週年，美國總統拜登（Joe Biden）今天致詞時承諾「永不忘記」。他表示，美國最長戰役雖已結束，但會持續力阻美國與盟友再遭襲擊，反恐努力也不會中斷。

911恐攻事件邁入22週年，美國各地今天舉辦紀念活動悼念罹難者，包括在紐約世貿遺址、五角大廈與賓州等相關事發地點皆有舉行追思獻花儀式。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上午在國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、紐約市長亞當斯（Eric Adams）等人陪同下，出席世貿遺址追思儀式，現場逐一朗讀罹難者姓名，氣氛沉重肅穆。

在華府近郊的五角大廈，22年前遭襲擊的西翼大樓外懸掛巨幅美國國旗，悼念當初在此罹難的59名機上乘客與125名國防官員。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）致詞表示，隨著時間的流逝，外界可能會覺得世界已對911恐攻釋懷，或甚至是遺忘，「但請相信，國防部的男男女女們永遠會記得，也永遠會悼念殞落的隊友，會一直努力讓自己對得起他們」。

甫結束印度、越南訪問行程的拜登，則於下午赴阿拉斯加安克拉治一處軍事基地，向超過1000名軍官、急救人員和他們的家屬發表談話。

面對911恐攻與近3000條殞落的生命，拜登致詞時多次承諾「永不忘記」。他回憶，911恐攻隔天，他站在事發現場，「彷彿是往地獄之門望去」。

拜登表示，美國最長的戰役雖已結束，但力阻美國國土、人民與盟友再遭襲擊的決心永不止歇；他承諾，美國會持續追蹤任何樣態的恐怖威脅，亦會持續阻斷恐怖活動，不論在何處，「我永遠都將毫不猶豫地採取必要作為，捍衛美國人民」。

拜登說，他剛出席完印度20國集團（G20）峰會，期間他致力強化美國在全球舞台上的領導地位，隨後赴越南進行歷史性訪問，提升美國與全球最重要區域之一的夥伴關係。

他指出，這些訪問很關鍵，能確保美國擁有大批盟友夥伴，他們將與美國站在一起，嚇阻任何安全威脅，為下一代打造更安全的世界。

2001年9月11日，蓋達組織（Al-Qaeda）成員劫持4架民航客機，衝撞紐約世貿雙子星大樓和五角大廈，其中一架墜毀於賓州一處空地，共奪走2977條人命。這是繼1941年珍珠港事件後，外國勢力對美國領土造成傷亡最慘重的襲擊。

拜登 五角大廈 越南

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