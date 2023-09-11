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王毅缺席聯大APEC拜習會生變？ 美稱持續努力安排

中央社／華盛頓11日專電
國務院發言人米勒表示，不論是聯大期間或之後，美方仍預期布林肯年底前會在美國接待王毅。（美聯社）
國務院發言人米勒表示，不論是聯大期間或之後，美方仍預期布林肯年底前會在美國接待王毅。（美聯社）

中國外交部長王毅據報將缺席聯合國大會，外界認為APEC「拜習會」恐生變。美國國務院今天表示，仍預期美中外長年底前將會面，美方也會持續朝秋天舉辦「拜習會」方向努力。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）於8日報導，北京計劃派無太多實權的中國國家副主席韓正出席19日開幕的聯合國大會總辯論，而非如先前預期的王毅。

華府先前期望美國國務卿布林肯（Antony Blinken）能在聯大期間與王毅會晤，為中國國家主席習近平預計出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會預作準備。北京改派韓正的決定，被解讀為習近平訪美可能有變數。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在例行媒體簡報會上被問及此事，他表示，不論是聯大期間或之後，美方仍預期布林肯年底前會在美國接待王毅。

至於王毅缺席聯大，是否會連帶影響11月可能登場的「拜習會」，米勒說道，他不便替中方發言，但美方認為進行直接一對一對談很重要，這正是為何布林肯今年稍早親赴中國，之後也有一連串美國內閣與次內閣層級官員訪問中國。

米勒指出，美國總統拜登（Joe Biden）表達希望今年秋天與習近平會晤，美方相信領袖層級一對一對談無可取代，會持續朝這個可能性努力。

拜登與習近平去年11月曾在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會晤，但習近平缺席上週末於印度登場的G20峰會，改派中國國務院總理李強出席。拜登昨天透露，自己有在印度與李強會面，但雙方未公布更多細節。

中國國家安全部4日於微信公眾號平台發文指出，美國對中戰略是新瓶裝舊酒，並稱「要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

王毅 習近平 國務院

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