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李強告訴拜登：中國的發展對美國是機遇而不是挑戰

記者賴錦宏／即時報導
中國總理李強今年代表中國國家主席習近平前往印度新德里參加G20峰會。（新華社）
中國總理李強今年代表中國國家主席習近平前往印度新德里參加G20峰會。（新華社）

針對美國總統拜登表示，他在G20峰會期間會見了中國總理李強，雙方到底談了些什麼？中國外交部發言人毛寧表示，李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。

據澎湃新聞報導，毛寧在11日例行記者會上表示，李強出席廿國集團領導人峰會期間，在會場同與會的拜登等多國領導人進行了簡短交流。

李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流。拜登則表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。

據美國之音報導，拜登10日在越南曾表示，他已於當天早些時候在新德里會見了李強。「我的團隊、我的工作人員仍在與習主席的內閣會面」，拜登說，「事實上，我今天在印度會見了代表他的（中國）二號人物。」

在談到與李強的會面時，拜登表示：「這根本不是對抗性的」，並補充說，他們談到了穩定並確保發展中國家「能夠實現變革」。

拜登並指出，中國國家主席習近平「現在忙得不可開交。他面臨沉重的年輕人失業問題」。拜登還表示，中國經濟的一項主要產業，房地產，正在搖搖欲墜。「我不想遏制中國經濟增長」， 「我希望看到中國取得成功，但要按照國際規則」。

拜登稱，中國經濟由於國際增長乏力而陷入困境，但他並不認為這會導致圍繞台灣的武裝衝突。

拜登 李強 G20峰會

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