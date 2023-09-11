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越南總理會晤拜登 盼落實戰略關係促進國防合作

中央社／河內11日專電
越南總理范明正會見到訪的美國總統拜登時表示，為落實越美全面戰略夥伴關係，盼優先促進經濟、貿易投資及國防安全合作，並希望美國支持東協在南海問題的立場。 （路透）
越南總理范明正會見到訪的美國總統拜登時表示，為落實越美全面戰略夥伴關係，盼優先促進經濟、貿易投資及國防安全合作，並希望美國支持東協在南海問題的立場。 （路透）

越南總理范明正今天會見到訪的美國總統拜登時表示，為落實越美全面戰略夥伴關係，盼優先促進經濟、貿易投資及國防安全合作，並希望美國支持東協在南海問題的立場。

拜登（Joe Biden）10日起對越南進行兩天國是訪問，此行並將越美的外交關係由全面夥伴升級為全面戰略夥伴。范明正（Pham Minh Chinh）今天在越南政府辦公室會見拜登時做上述表示。

范明正歡迎拜登率領美國高級代表團對越南進行歷史性的訪問，感謝拜登與越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）在推動越美關係邁向全面戰略夥伴進程，發揮非常重要的作用。

范明正表示，為落實越美全面戰略夥伴關係，建議雙方優先對一些領域展開工作，包括透過所有管道促進關係，增進經濟、貿易和投資合作，促進科技、創新、教育培訓合作取得突破。

另一方面，范明正希望推動應對氣候變遷、綠色成長及再生能源發展，還有國防安全合作與在多邊論壇相互支持，以及支持湄公河次區域合作和東南亞國家協會（ASEAN）在南海問題的立場、原則與核心作用等。

拜登表示，很高興再次見到范明正，並感謝阮富仲、越南領導人和人民對他及美國高級代表團的隆重和熱烈歡迎。他重申，美國重視與越南的關係，支持一個強大、獨立、堅韌和繁榮的越南。

今天適逢911恐怖攻擊22週年，范明正也代表黨和越南政府領導人與人民問候拜登和美國人民。范明正強調，越南立場是打擊任何形式的恐怖主義。打擊恐怖主義的國際合作非常重要，特別是與美國的合作。

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