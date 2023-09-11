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義總理梅洛尼面告李強：義要退一帶一路

國際中心／綜合報導
義大利媒體報導，義國總理洛梅尼(左)9日印度G20峰會，與中國總理李強會面，並告訴李強，義大利將退出一帶一路協議。(新華社)
義大利媒體報導，義國總理洛梅尼(左)9日印度G20峰會，與中國總理李強會面，並告訴李強，義大利將退出一帶一路協議。(新華社)

義大利媒體10日報導，義大利總理梅洛尼在20國集團G20)峰會場邊和中國總理李強會面，梅洛尼告訴李強，義大利計畫退出一帶一路倡議。

路透報導，義大利為降低北京對這項決定的強烈反對，以鞏固與中國的戰略夥伴關係作為替代，這項協議2004年首次簽定，目的在促進經濟合作。

義大利是七大工業國集團(G7)中唯一參加一帶一路倡議的國家。義大利晚郵報報導：「總理(梅洛尼)向對方(李強)表達退出這項計畫的意圖。」報導中說，李強努力試圖說服梅洛尼三思。

義大利政壇質疑前任政府於2019年和中國簽定該協議的價值。這項協議成了義大利和西方盟國的齟齬來源；西方盟國憂心中國影響力日增。

報導中說，義方告訴中方，這項決定並非受到美國的影響。其他義媒也有類似報導。

義大利明年將擔任G7輪值主席國，重塑和北京的關係，有助安撫西方盟友。

對於這項報導，梅洛尼10日在新德里的記者會上說，義大利尚未決定是否退出一帶一路倡議，正在評估參加這項倡議的好處。她說，即使退出，也不會傷害和中國的關係。

義大利總理辦公室在新聞稿中說，總理和中國國務院總理9日利用G20峰會之便舉行會談，討論深化雙方關係。

聲明中表示：「義大利和中國之間的全球戰略夥伴關係明年將屆20周年，這將是雙方在共同關心的各項領域推動友誼和合作的指引」。

中國官方媒體報導指，李強表示，一個健康穩定的中意關係符合兩國共同利益，也是兩國更好發展的需要。明年是中意建立全面戰略伙伴關係20周年，中方願同意方以此為契機，進一步加強對話合作，共促發展繁榮。雙方應持續擴大雙邊貿易，中方將繼續擴大市場準入，為意優質產品進入中國市場創造更多機遇。希望意方為中國企業赴意投資興業提供公平、公正、非歧視的營商環境。報導中，未提一帶一路之事。

義大利 李強 梅洛尼

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