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美重申不是圍堵中國 拜登：是在矯正美中關係

編譯潘勛／綜合10日電
拜登總統此行多次重申不會圍堵中國，並說期盼能與中國國家主席習近平再見面。圖為兩人去年在印尼G20峰會上見面。(美聯社)
拜登總統此行多次重申不會圍堵中國，並說期盼能與中國國家主席習近平再見面。圖為兩人去年在印尼G20峰會上見面。(美聯社)

拜登總統10日重申自己赴亞洲，參加印度舉辦的20國集團峰會、造訪越南，用意不在「圍堵中國」，他的動作是想「矯正」美中兩大超強的關係，但Politico政治網站10日指出，拜登現蹤於中國的鄰國，還對科技出口給中國設下嚴格限制，不知中國對拜登的說詞能否相信、聽得進去。

拜登造訪越南，讓美、越兩國關係提升到越南最高層級的「全面戰略夥伴」；他隨後在首都河內市記者會上表示，自己不想圍堵、傷害中國；更早之前，拜登政府表示，美國無意限制中國崛起，即便設下嚴格的科技出口管制，而那些科技對中國軍力發展至關重要；此外美國還採取各項動作，拉攏亞洲各國。

只是拜登的發言、講話的背景，才是向北京最強烈的訊息—美國「不想醞釀新冷戰」。

美國官員強調，拜登赴印度、越南，在亞洲逗留，目的是想與盟邦共事，是為了氣候變遷、開發、因應變遷中的全球經濟，但私底下暗示，改善與印度、越南的關係，是想讓美國在印太區域的地位得以提升。

但拜登否認，自己由華府奔波半個地球，是存心想叫中國付出代價，來提升美國的印太地位；他表示，此行與圍堵中國無關，主旨是想在印太地區打好穩固的地基。

記者們一直提問美中關係現況，而拜登回答說，大家冷戰思維想太多，他是真誠的想改善美中關係。

拜登堅稱，美方能做的，只是確保中國「按規則來玩」，也就是按二戰結束後，美國出力打造、以法規為本的國際秩序。

拜登表示，他想確保與中關係蒸蒸日上、井然有序，大家都知道此中意味。

但北京知不知道，就不清楚了。中國國家安全部表示，未來拜登要與中國最高領袖習近平會面，要看美方的誠意，做有意義的對談；習近平未參加這次20國集團(G20)峰會，拜登希望在今年稍後在舊金山舉辦的亞太經合會峰會上與習會晤。

拜登指出，他10個月沒與習近平碰頭，是因為習忙得不可開交，想提振經濟；中國年輕人失業率高，讓習備感壓力；習近平治國藍圖的一大經濟信條，目前失靈；此外，中國經濟困境，不太可能導致美中爆發衝突。

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