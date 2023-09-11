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中國學者：東協不選邊 美「印太戰略」恐破局

記者謝守真／綜合報導
拜登總統(前左一)10日飛抵越南河內訪問，越共中央總書記阮富仲(前左二)以軍禮歡迎。(美聯社)
拜登總統(前左一)10日飛抵越南河內訪問，越共中央總書記阮富仲(前左二)以軍禮歡迎。(美聯社)

拜登總統從印度10日抵越南訪問。今年以來，拜登已派出多名高階官員訪越，此舉被認為是美國欲拉攏越南制衡中國。但中國專家認為，拜登此行恐怕成果有限，且東協態度或成「印太戰略」破局重要關鍵。

北京日報旗下京報網指出，今年是美越建立「全面合作夥伴關係」10周年，美國因此推動美越雙邊關係提升兩個等級至「全面戰略夥伴關係」，讓美越關係能與中俄同等級。目前越南已與中國、俄羅斯、印度和南韓四個國家建立全面戰略夥伴關係。

報導引述越南社科院中國研究所文化研究所主任陳氏水表示，越南媒體就拜登訪越主要聚焦於兩國經濟合作與未來前景。「現在越南和美國在經濟方面是比較好的，所以希望雙方的貿易進一步發展」。

談及美國拉攏越南抗衡中國的意圖，陳氏水強調，「越南的外交重視跟各國的夥伴關係」，包括中國和美國，「每個國家都有不可替代的位置，中國和越南是永遠的鄰居，越南老百姓十分關注中國現代化發展，也受益於『一帶一路』給生活帶來的變化」。

復旦大學「一帶一路」與全球治理研究院常務副院長黃仁偉則認為，儘管美國的「印太戰略」已付諸具體部署，想把越南拉為其「準盟國」來制衡中國，但不與美國結成軍事同盟將是越南的底線，整個東協「不選邊站隊」的態度將成為破局美「印太戰略」的重要關鍵。

針對南海問題，黃仁偉強調，越南並不想在南海跟中國正面衝突，菲律賓也是迫於無奈，美國想達到的目的就是想讓南海兩側國家與中國發生正面衝突。「我們需要把握大方向，避免和地區國家在南海發生戰事，不能跟隨和偏信西方的論調」。

越南 拜登 一帶一路

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