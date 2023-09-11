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G20會晤李強 拜登：中國不會藉經濟困境攻台 習正忙得很

編譯潘勛／綜合10日電
拜登總統10日在訪問越南的記者會上表示中國經濟陷入困難，不會侵犯台灣，並指習近平忙不過來。(Getty Images)
拜登總統10日在訪問越南的記者會上表示中國經濟陷入困難，不會侵犯台灣，並指習近平忙不過來。(Getty Images)

拜登總統10日表示，自己在20國集團(G20)峰會上，與中國總理李強舉行多個月以來最高層級會晤；他認為中國不會出兵攻打台灣來轉移國內經濟困境，而中國經濟陷入困境，部分是因國際大環境、房地產崩盤及國內政策所致；另外他再次重申訪問越南，加強美越關係，目的不是為了圍堵中國。

路透(Reuters)報導，李強代替中國國家主席習近平參加20國集團峰會，外界原沒指望拜登會與李強在峰會上對談，但不期而遇在峰會上很是常見。

拜登表示，自己團隊、幕僚還是會見習近平的內閣人物，而他本人與李強10日在印度見面。

拜登總統10日在越南表示，他已在日前的G20峰會上與中國總理李強見過面。圖為李強...
拜登總統10日在越南表示，他已在日前的G20峰會上與中國總理李強見過面。圖為李強6日在印尼出席東協峰會。(路透)

拜登表示，與李強談到世局穩定及南半球局面，完全沒有衝突。

今年疑中方偵察氣球飄過美國領土，引發爭執之後，美中兩超強一直試著化解冰冷的關係，目前經濟走軟的恐懼已揪住北京全副心思。

拜登在越南河內的記者會上誇耀美國經濟世上「最強」；中國經濟成長趨緩，部分是全球經濟疲軟所致，中方政策也有關係，但他沒指明是哪些政策。

拜登指習經濟理念不管用

拜登以中國房地產爆雷、年輕人失業率高，來形容中國經濟處於「危機」，習近平經濟藍圖一大理念(tenets)現在並不管用；自己對此並不樂見，但確實不管用，但拜登並未細述哪一理念，只說習「忙得不可開交」。

美國第二季經濟同比去年成長2.1%，聯準會一直大幅升息想摜低通膨回到目標區間。

中國8月貿易數據，不論進出口，其頹勢都已改善，另經濟下行可能趨穩，財經決策者想刺激需求，遏制通縮。李強表示，中國應能達成2023年成長約5%的目標，但一些經濟學者認為，中國房地產加速惡化、消費者開支疲弱、信貸成長大跌，均意味成長減弱。

拜登曾試著與中國保持溝通管道開放，降低兩國磨擦的溫度，包括台灣；他表示自己不認為中國經濟陷入困境，會導致出兵攻台，中國攻台的能耐現可能不若以往；另外，美國是太平洋國家，無意撤離該地區。

否認訪越南為圍堵中國

拜登還談到中方最近出招，想禁止政府官員、國營事業員工上班使用美國蘋果公司設計的iPhones手機，不啻是想「改變貿易格局的一些規則」。

南華早報報導，拜登另否認美國想圍堵中國，即便他造訪中國南部鄰國的越南，加強美越關係，鋪平道路加強關鍵科技供應鏈如半導體的「去風險」。

白宮透露，拜登在河內表示，自己越南行的目的與圍堵中國較無關係，他並不想圍堵中國，只想確保美中關係蒸蒸日上，井然有序，大家都知道此中意味。

 拜登表示，美國不想傷害中國的發展，不想讓美中經濟脫鉤，「如果中國過得好，按國際規則而過得好，對大家都更好」，自己不打算做的，便是把材料賣給中國，提升戰力，去造更多核武器；另外，美方不支持中國一些軍事活動，本地區大多數人並不認為那些活動是「正面發展」，「但我方不想傷害中國」。

拜登 李強 越南

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