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微妙四角關係 越南對美中俄施展「竹子外交」

編譯田思怡／綜合報導
拜登總統率領團隊10日與越南共產黨中央總書記阮富仲(右三)，舉行會談，雙方提升外交關係層級到「「全面戰略夥伴關係」。(Getty Images)
拜登總統率領團隊10日與越南共產黨中央總書記阮富仲(右三)，舉行會談，雙方提升外交關係層級到「「全面戰略夥伴關係」。(Getty Images)

拜登總統10日赴越南進行國是訪問，拉攏越南抗衡中國用意明顯。但「經濟學人」雜誌指出，美方若以為越南會加入美國陣營，將是一廂情願的想法。

紐約時報在拜登訪越前夕披露，越南不惜違反美國制裁，計畫向長期盟友俄羅斯祕密買武器，但美國也不敢批評越南，顯示在戰略和經濟上相當有底氣的越南，正與美中俄維持著複雜而微妙的四角關係。越南仍希望不介入強權之間的鬥爭，要走出自己的路。

檀香山「井上健亞太安全研究中心」教授伏溫指出，越南為了與不好惹的鄰國維持關係，而仰賴彈性的「竹子外交」，與某一強權示好，也會與另一強權握手。觀察家預期，在拜登訪問越南後，中國國家主席習近平甚至俄羅斯總統普亭今年可能接續訪問越南。

經濟學人指出，拜登是越戰結束後第五位訪問越南的美國在任總統。1995年美越復交後，關係持續升溫，10年前兩國宣布為「全面夥伴」關係，這次拜登訪越，再升級為「全面戰略夥伴」關係。不過，這不代表越南加入美國的抗中陣營，擅長周旋在強權之間的越南，早已與中國、俄羅斯、印度和南韓結為「全面戰略夥伴」關係，美國只是第五國。

越南對處理中越關係經驗豐富，兩國共黨的兄弟情誼有助於穩定關係，為了拜登來訪，越共總書記阮富仲和其他高層一再保證不會背棄中國，他們也了解越南對中國的重要性，東協是中國最大出口市場，越南又是中國在東協的最大出口市場，中方頂多在口頭上表達不滿，不會有大動作。

經濟學人指出，美國有部分人士認為越南可能加入美國陣營，是一廂情願的想法，越南從來不考慮與美國站在同一陣線，而是巧妙的在美中之間求取平衡，試圖走中間路線。

越南 拜登 俄羅斯

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