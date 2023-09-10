規模6.8強震 摩洛哥逾2000死2000傷 死亡恐再大增

摩洛哥當局表示，將部署增援部隊以支持震央附近的搜救人員，並將設立基金接受公眾捐款以支持救援工作。圖為當地軍人9日從廢墟裡抬出屍體。(歐新社)

摩洛哥中部地區阿特拉斯山脈8日晚上11時11分發生芮氏規模6.8強震。摩洛哥內政部9日說，地震 至少已造成2015人死亡，逾2059人受傷，其中1400多人傷勢嚴重。專家表示，死亡人數還可能大幅上升。救援人員正全力找尋倖存者，國際搜救隊也在等待地方當局批准部署救援。

震區偏遠貧窮 搜救困難

這場大地震是當地一個多世紀以來最強烈地震，震央位於偏遠且較窮困的豪茲(Haouz)省，距震央44哩處是大城市馬拉喀什(Marrakesh)。數百哩外的卡薩布蘭卡(Casablanca)、拉巴特(Rabat)等地都有震感。

摩洛哥中部地區阿特拉斯山脈8日晚發生的芮氏規模6.8強震，至少已造成2015人死亡。圖為當地居民9日悼念死難者。(Getty Images)

在社群媒體 流傳的地震發生當時的影片顯示，馬拉喀什最大的尖塔搖晃，下方的人們轉身逃跑；城裡的其他地方，空氣中灰塵瀰漫，居民在近乎黑暗的狹窄小巷中捂著嘴，互相伸出援手。

當局9日上午警告說，當地還可能發生餘震，要求人們撤離家園。許多家庭於炎熱天候下在露天廣場、公園和人行道上紮營，度過驚惶失措的一夜。

地震過後，馬拉喀什當地雜貨商塔基(Aziz Taki)回家取毯子時，發現住家附近有多具屍體，他認出了一對母子，還有一名從大樓跳下身亡的男子。

房子像有人拿刀從角落切開

塔基回憶道，他住的房子看來就像「有人拿一把大刀從角落切了開來」， 四堵牆已經分開。塔基眼看附近鄰居跌跌撞撞地穿過他家門口，倒地不起；他說：「我心都碎了。」

摩洛哥8日晚發生的強震，震央位於偏遠且較窮困的豪茲省，距震央44哩處是大城市馬拉喀什。當地不少房屋都已倒塌。(美聯社)

地震發生近20小時後，摩洛哥王宮首次發表聲明稱，國王穆罕默德六世(King Mohammed VI)已與內閣和軍事官員召開緊急會議；將部署增援部隊以支持震央附近的搜救人員，並將設立基金接受公眾捐款以支持救援工作。

世界盟友救援部隊待命

紅十字會與紅新月會國際聯合會災害氣候危機部主任霍爾特(Caroline Holt)表示，由於震區幅員遼闊，地形複雜，救援工作面臨挑戰。儘管民間團體正為受災者建立避難所和心理支持，但第一線似乎只有政府人員在場。此外，部分偏遠地區只能靠直升機到達，清除道路碎石所需的重型機械，也很難在山區運輸通行。

世界各地盟友紛紛表示有救援隊待命部署，仍待摩洛哥政府批准。拜登 政府9日表示，美國將為摩洛哥救災提供所有必要援助。