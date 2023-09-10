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摩洛哥強震／為穆斯林兄弟度難關 斷交2年的阿爾及利亞開放領空

編譯俞仲慈／綜合9日電
摩洛哥強震發生後，僥倖逃過一劫的摩洛哥人和許多外籍遊客不約而同聚集在捐血站排隊獻血，希望盡一己之力協助救災。(路透)
摩洛哥強震發生後，僥倖逃過一劫的摩洛哥人和許多外籍遊客不約而同聚集在捐血站排隊獻血，希望盡一己之力協助救災。(路透)

摩洛哥古城馬拉喀什(Marrakech)南部發生120多年來傷亡最慘重的地震，驚動國際社會，不但在印度G20峰會與會各國領袖允諾救災，就連斷交的鄰國阿爾及利亞(Algeria)政府也秉持人道精神，同意開放領空給醫療專機協助傷者護送。美國國務卿布林肯除對摩洛哥人民表達慰問外，同時也表示，美國已準備好提供一切必要的援助。

兩年前與摩洛哥斷交的阿爾及利亞政府9日同意開放領空，方便人道救援和醫療專機可以更快飛抵摩洛哥投入救災；據了解，自1994年以來這兩個國家的邊境一直處於關閉狀態。

阿爾及利亞總統特本(Abdelmadjid Tebboune)發布聲明強調，如果摩洛哥有需要，阿爾及利亞願意提供人道援助，動員一切必要物資和人力，協助同為穆斯林兄弟的摩洛哥人民度過難關。

目前在印度出席G20峰會的各國領袖，也紛紛對摩洛哥強震災害表達關切，包括印度總理莫迪(Narendra Modi)、德國總理蕭茲(Chancellor Olaf Scholz)都表示願意協助救的意願，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)發表聲明：「我的心和昨晚在摩洛哥飽受可怕地震災害的所有人同在，英國隨時準備支持我們的摩洛哥友人。」

根據報導，英國救援慈善機構Saraid已經準備派出一支救難隊，前往摩洛哥災區投入救災，Saraid總監斯科勒(Mark Scorer)向英國廣播公司(BBC)表示，救難人員可以在12至24小時內，啟動必要的援助行動。

同時英國外交、聯邦暨發展辦公室(FCDO)呼籲英國遊客遵守當地媒體和官方避難指示，根據一名旅居摩洛哥的英國記者傑伊(Martin Jay)表示，地震發生當時剛剛入睡，是因為妻子尖叫而驚醒：「我是因為妻子尖叫才反應過來，但我完全不知道怎麼回事，我無法想像自己面臨地震，當時所有一切都在搖晃，包括床鋪、地板和牆壁。」

由於強震造成慘重傷亡，北部大城卡薩布蘭加(Casablanca)地區捐血中心主任杜雷德(Amal Duraid)呼籲民眾踴躍捐血，摩洛哥國家足球隊立即響應，並在社交媒體X發布球員捐血照片；同時僥倖逃過一劫的摩洛哥人和許多外籍遊客也紛紛捲起袖子來到捐血站，希望盡一己之力協助救災。

地震 印度 G20峰會

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