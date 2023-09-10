摩洛哥強震／以為飛機撞飯店 非洲盃足球資格預選賽延期

摩洛哥發生強震的地區，由於都在位馬拉喀什市以南的阿特拉斯山脈周邊偏遠鄉村地區，使得救援行動十分艱難。圖為救援人員9日救出一名傷者。(歐新社)

摩洛哥8日深夜發生芮氏規模6.8強震，目前死亡人數已逾2000人，是該國120年來發生的最大地震 。這起災難正逢摩洛哥主辦非洲國家盃(Africa Cup of Nations)資格預選賽，摩洛哥與賴比瑞亞9日原定於西部海岸城巿阿加迪爾(Agadir)的比賽因此延遲。

美聯社報導，摩洛哥足協表示在與非洲足球 協會(Confederation of African Football)達成協議後，比賽已延期。不過摩洛哥已經獲得非洲國家盃資格，對上賴比瑞亞的比賽也是K組最後一場，僅具形式意義。

摩洛哥隊8日上午抵達阿加迪爾市，下午到阿德拉爾體育場(Adrar Stadium)訓練，當晚便遇上強震。摩洛哥隊去年在卡達世界盃 踢出歷史性的成績，成為第一支進入準決賽的非洲球隊，但敗給法國隊。摩洛哥球星阿什拉夫·哈基米(Achraf Hakimi)則在Instagram上發文，「現在是互相幫助、盡可能拯救生命的時候。我向所有失去親人的人表達哀悼」。

而預定10日進行的剛果與甘比亞賽程將如期舉行，據ESPN報導兩支球隊的教練都表示球員因地震驚魂未定，但仍被告知必須繼續比賽。由於甘比亞沒有適合國際賽事的體育場，因此兩隊前往摩洛哥的馬拉喀什(Marrakech)比賽，該市距離震央更近。

所幸兩隊都沒有球員受傷，但甘比亞隊教練聖菲特(Tom Saintfiet)依然不滿地說，摩洛哥隊可以不踢但他們卻不行。「我一開始以為有飛機撞上飯店，地震看似只有30秒，卻感覺無窮無盡，當它停下後我跑去檢查隊員…我們已經在外面待了約13、14個小時，飯店房間都毀了。我們認為最好延期比賽，球員們情緒低落，每個人都有點害怕。」

剛果隊教練普特(Paul Put)也說球隊沒事，但仍處於震驚中，精神上很難保持集中注意力。「我們不得不睡在室外游泳池附近。這非常可怕，現在情況對球員們來說很複雜」。