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摩洛哥強震／古城馬拉喀什重創 夯土建物不堪一擊

編譯潘勛／綜合9日電
摩洛哥9日發生的規模6.8強震，使古城馬拉喀什(Marrakech)受到重創，建築物受損，甚至一些千年古蹟也坍塌。(美聯社)
摩洛哥9日發生的規模6.8強震，使古城馬拉喀什(Marrakech)受到重創，建築物受損，甚至一些千年古蹟也坍塌。(美聯社)

摩洛哥9日發生地震規模6.8強震，古城馬拉喀什(Marrakech)受到重創，建築物受損，城牆部分倒塌；當地建築師表示，許多受創最重地區在鄉下，民宅多是夯土建築，根本無法抵禦強震；另外，即便近年制定較高標準，希望能讓建築物撐過強震，但許多仍然偷工減料，逃避法規。

有線電視新聞網(CNN)9日報導，馬拉喀什舊城是聯合國教科文組織(UNESCO)規定的世界遺產，駐在記者表示，地震開始搖晃幾秒後，大家才意會到發生什麼事。人們起初還鎮定，走出狹窄巷弄，來到戶外找安全空地，很多人還穿著睡衣。

包圍馬拉喀什舊市中心的古代紅牆最早起建於12世紀初，有些部分已經坍塌。馬拉喀什是帝國時代城市，年代可追溯到近千年，城中滿是中世紀時代宮殿、清真寺、花園，市集人聲鼎沸。古蹟區以紅土夯築城牆，許多建築以紅色砂岩築成，城市因此暱稱為「紅城」(red city)。

馬拉喀什在2019年新冠疫情發生前，吸引近300萬遊客；該城歷史文化豐富，另是摩洛哥第四大城、主要經濟中心。

紐約時報報導，北部城市卡薩布蘭加(Casablanca)建築師阿馬齊爾(Anass Amazirh)表示，鑒於摩洛哥城市建築現況，這次地震死亡人數可想而知。

當局表示，已知罹難者最集中區，在馬拉喀什城南的鄉村地區豪斯(Al Haouz)，約400人。

摩洛哥「國家建築師公會」(National Order of Architects)前會長法爾卡尼(Omar Farkhani)表示，那些地區的民眾經常無力聘請建築師，只能自己建房子，或者求助低技術的石匠。

法爾卡尼表示，居民如果要蓋額外樓層，經常在脆弱的泥磚牆上鋪水泥板，且房子還沒打地基，那些水泥板簡直就像飄浮在空中，就算碰到最輕微的震動，泥磚牆都會崩塌，水泥板壓到人們。

法爾卡尼指出，2004年一起規模6.5的地震，就震塌地中海畔港市胡塞馬(Al Hoceima)周遭許多村莊，房舍夷為平地，約630人喪生；大家以為罹難者應該住在城市區，但經了解是住在鄉下地區。

2004年地震後，摩洛哥當局開始更新建築物的法規，希望更能抗震；該國共分五個地震區，各有獨特的建築標準。

地震 紐約時報 疫情

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