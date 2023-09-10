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摩洛哥強震罕見 最嚴重在1960年 逾萬人喪生

編譯徐薏茹／綜合9日電
摩洛哥發生強震的地區，由於都在位馬拉喀什市以南的阿特拉斯山脈周邊偏遠鄉村地區，使得救援行動十分艱難。圖為救援人員試圖救出被倒塌的牆體所困的民眾。(Getty Images)
摩洛哥發生強震的地區，由於都在位馬拉喀什市以南的阿特拉斯山脈周邊偏遠鄉村地區，使得救援行動十分艱難。圖為救援人員試圖救出被倒塌的牆體所困的民眾。(Getty Images)

美國地質調查所表示，摩洛哥的強震「罕見但出乎意料」，過去的強震曾造成傷亡與巨大的經濟損失，近代在摩洛哥災情最嚴重地震發生於1960年3月，該場芮氏規模5.8地震奪走約1萬2000人生命，另有1萬2000人受傷，西部沿海城市阿加迪爾(Agadir)的建築大量倒塌，約三分之一人口罹難，數千人被埋在斷壁殘垣下。

2004年2月摩洛哥北部港口城市胡塞馬(Al Hoceima)發生規模6.5地震，約630人喪生，數百人受傷，並導致約1萬5000人無家可歸；胡塞馬附近一個村莊的房屋如同紙箱般被夷平，隔日數十名倖存者失去家園，他們抗議缺乏政府援助，一些人在示威者與軍方的衝突中受傷。

摩洛哥其他大地震造成的死傷程度較小，1969年3月規模7.8地震造成約12人死亡；2016年1月摩洛哥和西班牙發生的規模6.3地震導致一人死亡。

25年來全球傷亡最慘重的地震

2023年9月8日-摩洛哥芮氏規模6.8地震，逾2000人喪生。

2023年2月6日-土耳其、敘利亞規模7.8地震造成逾2萬1600人死亡。

2015年4月25日-尼泊爾規模7.8地震，超過8800人罹難。

2011年3月11日-日本東北沿海規模9.0強震引發海嘯，奪走逾1萬8400人的生命。

2010年1月12日-海地規模7.0地震導致超過10萬人死亡，政府估計的死亡人數高達31萬6000人，但由於損壞規模過大，難以精準計算死傷。

2008年5月12日-中國四川規模7.9強震導致逾8萬7500人死亡。

2006年5月27日-印尼爪哇島(Java)規模6.3地震造成5700人以上死亡。

2005年10月8日-巴基斯坦的喀什米爾(Kashmir)地區發生規模7.6強震，超過8萬人死亡。

2004 年12月26日-印尼9.1強震引發印度洋的巨大海嘯，導致十幾國約23萬人死亡。

2003年12月26日-伊朗東南部發生規模6.6地震，造成逾2萬人死亡。

2001年1月26日-印度古加拉特邦(Gujarat)發生規模7.6強震，約2萬人死亡。

1999年8月17日-土耳其伊茲密特(Izmit)規模7.6強震造成約1萬8000人死亡。

地震 土耳其 印度

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