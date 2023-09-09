G20峰會／習近平缺席 想重塑全球治理體系？

中國國家主席習近平 不參加G20峰會，是他成為中國最高領袖的首次，北京 迄今沒作任何解釋，而它的沉默也引起各方猜測，由健康問題、國內出現麻煩，甚至故意冷落東道主印度 等不一而足；但也有分析認為，習的缺席是他重塑全球治理體系計畫的一環。

美國有線電視新聞網(CNN)引述多位分析人士指出，從中美大國競爭的角度來看，習近平或許對現在全球治理體系及結構已不抱任何幻想，因為它已被美國主導；習會優先考慮符合中國對世界治理願景的多邊論壇，包括最近結束的「金磚國家峰會」及即將舉行的「一帶一路論壇」。

牛津大學中國中心研究員馬格努斯(George Magnus) 認為，習的缺席有可能是刻意冷落印度，但亦有可能是他認為G20不符他想要的治理結構。習近平拿本屆由印度主辦的G20來開刀，或是說明「這不是我要參加的會議，因為我有更重要的事要做。」

也有分析指出，習的缺席標誌著中國對G20的看法已發生轉變。華府智庫昆西研究所(Quincy Institute)研究員沃納(Jake Werner)表示，中國過去視之為相對中立的全球治理空間，將G20外交置於高度優先位置。當中國2016年主辦G20峰會時，已在世界舞台上展現其日益增長的影響力。

然而自那時起，中美這兩個世界最大的經濟體，關係愈來愈緊張及加劇激烈競爭。沃納認為，中國現在認為G20愈來愈傾向於對中國懷有敵意的美國及其議程。G20大約一半成員是美國盟友，聽從美國的召集對中國採取更強硬立場。

中國分析人士也認為，北京可能已將G20視為一個價值及有效性不斷下降的平台。中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，G20對北京友好成員國數量不斷減少，成為中國外交更加複雜及挑戰性的舞台。

馬格努斯表示，北京反而愈來愈看重金磚國家峰會、一帶一路論壇、上海合作組織等多邊組織，成員中包括不少最重要的南方國家，中國在此發揮了核心作用，也是以重塑全球治理體系的替代結構。